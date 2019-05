La première salle de sport pour... les chiens en Ile-de-France est à Courcouronnes

Courcouronnes, France

C'est une première dans la région Ile-de-France : une salle de sports et de loisirs uniquement pour les chiens. Elle a ouvert ses portes il y a quelques semaines à Courcouronnes (Essonne) : 3 terrains synthétiques, 2000 m² pour s'entraîner notamment aux concours d'agility. Un sport qui se développe et se professionnalise depuis 4 ans en France. Le principe : comme pour les courses d'obstacles en équitation, le chien doit réaliser un parcours, guidé par son maître qui court à côté.

Les chiens choyés comme des athlètes de haut niveau

Michael Magen, à l'origine de ce projet avec sa femme, explique que cette salle s'inspire de ce qui se fait déjà à l'étranger, en Allemagne ou dans les pays nordiques. "L'avantage c'est que ici on est à l'intérieur, on peut s’entraîner dans de bonnes conditions toute l'année. Habituellement, quand les gens font du sport canin, ils s’entraînent en extérieur et dans notre région c'est souvent compliqué. En plus, on a des chiens qui sont à haut niveau, des athlètes qu'on veut entraîner dans de bonnes conditions parce que l'on prend grand soin de leur santé. Là on a aussi un gazon synthétique de très grande qualité et ça permet d'être sûr que le chien ne se blessera pas".

L'agility se professionnalise

Aurélie, par exemple, vient pour la troisième fois depuis l'ouverture. Cela fait 10 ans qu'elle pratique ce sport : l'agility. "Ça permet de venir quand on veut et puis on est au sec. La météo ne va pas influencer le choix de s’entraîner ou pas alors que dans des clubs toujours à l'extérieur, parfois quand il fait très mauvais, on va choisir de pas s’entraîner, alors que là on peut venir."

L'ouverture de cette salle s'inscrit également dans la professionnalisation de la discipline. La preuve avec la prof d'Aurélie et son chien Kinai : Jessica Flouret est 5 fois championne de France et professeur d'agility professionnelle depuis 2 ans. Plus de 2000 personnes pratiquent cette discipline dans la région, la salle est ouverte soir et week end, il est aussi possible de s’entraîner à d'autres sports canins : l'obéissance, le freesbee où le chien doit faire des figures ou le flyball : une course de relais par équipe de 4 chiens. Des cours d'éducation sont également dispensés.