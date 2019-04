INSOLITE - Saint-Étienne a aussi sa salle de lancer de hache

Saint-Étienne, France

C'est un lieu inédit dans la Loire. Clash2Haches, une salle de lancer de hache, ouvre ses portes, rue Gutenberg à Saint-Étienne, dans les mêmes locaux que le Laser Game Evolution. Une dizaine de pistes de quatre mètres de long occupent presque entièrement les 220 mètres carrés. Au bout de chaque piste, un imposant rondin de bois coloré est accroché au mur, prêt à recevoir les haches des visiteurs.

La hache pèse 600 grammes mais Roméo Kozarevik, le patron de la salle, se veut rassurant : tout le monde peut participer. "Ce n'est pas une question de force, il faut juste que le mouvement soit précis, détaille-t-il. Il faut avoir le pied un peu en avant et bien détendre son corps. Lancez la hache et théoriquement, elle se plante. C'est un peu comme des fléchettes, finalement [...] et quand on y arrive, ça fait quelque chose en termes d'adrénaline. Comme un strike au bowling !" Chaque séance de lancer dure une heure, les dix premières minutes sont consacrées aux règles de sécurité et à la formation.

Une pratique venue du Canada

Pour Roméo Kozarevik, c'est l'aboutissement d'un projet d'un an et demi. Ancien salarié au siège stéphanois de Casino, il a changé de vie pour ouvrir sa salle de lancer de hache. "Un jour, j'ai découvert cette discipline sur youtube. Je trouvais ça sympa alors j'ai construit ma propre cible dans le jardin d'un pote. Quand j'ai appris, quelques mois plus tard, que des salles ouvraient un peu partout, j'ai eu envie de faire ça", s'amuse-t-il.

Depuis deux ans, la discipline, née au Canada, se développe très rapidement en France. Des salles ont ouvert à Lyon, Strasbourg, Nantes, ou encore Paris. Une Fédération Française de Lancer de Couteaux et de Haches a même vu le jour au printemps 2018.