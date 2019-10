La première tranche de la métamorphose du site verrier de Meisenthal a été inaugurée ce week-end

A quelques semaines du lancement de la mythique boule de Noël de Meisenthal, le site verrier des Vosges du Nord a inauguré en grande pompe samedi la première tranche de ses travaux de rénovation et d'agrandissement. Une toute nouvelle salle de concert et un atelier flambant neuf

C'est la vieille sirène de l'usine qui n'avait plus mugi depuis 50 ans, quand le site industriel a fermé ses portes, qui a marqué l'inauguration de cette première tranche de travaux. Une salle de concert et de spectacle de 730 places installée sous la gigantesque halle verrière, l'ancienne usine de production de verre. Juste à côté, deux nouveaux bâtiments de béton. Ils abritent les espaces sociaux du site, un réfectoire et des bureaux mais surtout le nouvel atelier de soufflage, un espace de cent mètres carrés qui permet aux huit souffleurs de verre permanents, épaulés par des verriers saisonniers pendant les périodes de forte activité comme la saison de Noël, de travailler dans de meilleures conditions.

ça nous change la vie. Les dernières années ça devenait même dangereux à douze dans cinquante mètres carrés, on se promène avec des cannes avec du verre à plus de 1000 degrés au bout. Jean-Marc Schilt, souffleur au Centre International d'Art Verrier de Meisenthal

les bâtiments du nouvel atelier de soufflage - Guy Rebmeister/CIAV

Pour Yann Grienenberger, le directeur du Centre International d'Art Verrier, le CIAV de Meisenthal, ces nouveaux bâtiments vont permettre de "continuer à accueillir des artistes, faire des recherches, réinventer le verre et produire mieux".

Sur la porte de la halle verrière © Radio France - Olivier Vogel

La métamorphose du site verrier de Meisenthal, d'un coût global de près de 15 millions d'euros, doit se poursuivre jusqu'au printemps 2021 avec, entre autres, l'aménagement d'un nouveau bâtiment d'accueil du public et la réhabilitation complète du musée du verre.

Le chantier doit se poursuivre jusqu'au printemps 2021 © Radio France - Olivier Vogel