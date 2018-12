La pression monte pour Miss Bourgogne

Auxerre, France

Pour le directeur du studio Evi Danse, Thierry De Fontenay, la jeune femme qui a suivi ses cours à Auxerre pendant cinq ans à toutes les qualités pour le show télévisé de samedi soir sur TF1 : " Coline devrait être à l'aise, aussi bien dans les déplacements que dans les poses que dans les chorégraphies qu'on leur demandera. Elle a participé à des grands spectacles devant 3 000 personnes. Là aussi elle est à l’aise dans les chorégraphies et la gestion du stress et du trac. Mes élèves ont habitude de faire quelquefois cinq ans six ans ou sept ans de gros spectacles, c'est un atout pour elle."

"Coline a tout pour réussir" -Thierry De Fontenay directeur du studio Evi danse

Il faut surtout, conseille Thierry De Fontenay qu'elle aborde cette finale avec le plus grand naturel : " il faut qu'elle garde le plaisir qu'elle avait en cours de danse. Qu'elle oublie les millions de spectateurs, qu'elle ait le plaisir de rayonner et ça passera. C'est un développement général, du corps de l'esprit de l'endurance . Elle a la niaque bien qu’il y ait des épreuves difficiles . Coline a tout pour réussir , elle a déjà réussie d'ailleurs."

Coline est à l'aise Copier

Toutes les qualités pour séduire le jury

Julia Guitono, 22 ans,une amie de la jeune auxerroise, est certaine qu'elle possède toute les qualités pour séduire le jury et le public : " Coline est _joyeuse et pétillante_. Elle est naturelle et je pense que c'est çà qui fait qu'elle a réussi à être élue. Avec sa sœur et sa maman on a fait notre petit top 5 en secret. Coline en fait partie. Elle est jolie et elle est en a dans la tête. Elle se comporte très bien dans la préparation. Il y en a certes qui sont très jolies mais on lui trouve vraiment toutes les qualités d'une Miss France."

Julia Guitono fait le maximum sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de Coline Touret.

Elle est jolie et en a dans la tête Copier

L'élection de Miss France est retransmise samedi soir sur TF1