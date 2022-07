Le festival Au Foin de la Rue se déroule ce vendredi et demain samedi, à Saint-Denis-de-Gastines dans le Nord-Mayenne. Près de 18.000 personnes sont attendues et pour cette nouvelle édition, la prévention et le bien-être des festivaliers est au centre du dispositif.

Lutte contre les violences sexistes et sexuelles, bien-être et sécurité des festivaliers au "Foin de la Rue"

Le festival nord-mayennais "Au Foin de la Rue" revient pour sa 21e édition, aujourd'hui 1er juillet et demain samedi. Parmi les artistes présents, Gaël Faye, La Femme, Roméo Elvis ou encore Ladaniva. Les équipes s'organisent et s'activent. Cette année, les organisateurs espèrent la venue de près de 18 000 personnes, et sur place, quelques 1000 bénévoles seront présents.

Durant ces deux jours, l'une des priorités sera d'assurer le bien-être et la sécurité des festivaliers. Merlin Loison, est responsable de la commission de prévention des risques, et pour lui, l'objectif c'est de rendre le festival le plus sûr possible pour tous. "Cette année, nous avons créé une charte publique qui confirme et affirme notre volonté de garantir le respect de chacun." Pour lui et ses équipes, il y a quatre grands champs d'action, la prévention des risques auditifs, avec la distribution de 5 000 bouchons d'oreilles et 44 casques pour les enfants. L'association prévient aussi les risques sexuels, liés aux infections sexuellement transmissibles, ainsi que les risques addictifs, avec des dépistages d'alcoolémie.

Lutter contre les violences sexistes et sexuelles

La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est aussi une priorité. Pour la première fois, le festival a fait appel à l'association Les Catherinettes qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Chargée de projet, Juliette Bonhème sera présente avec cinq autres membres de l'association. L'objectif est de sensibiliser en amont les bénévoles et les équipes, et d'assurer une présence tout le week-end. "L'idée, c'est vraiment que tout le monde soit un minimum sensibilisé, les bénévoles et les équipes." Il y aura des affiches sur le consentement par exemple, dans des endroits stratégiques comme les toilettes. Elles effectueront également des maraudes dans les lieux les plus à risques ou encore à la fin des concerts.