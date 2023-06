La prieuré clunisien de Rompon est-il en danger ?

C'est un site assez exceptionnel avec une vue imprenable sur la vallée du Rhône, la vallée de la Drôme et la vallée de l'Ouvèze.

Et c'est certainement pour cette raison que le site est occupé depuis le néolithique.

Un prieuré clunisien du XIème siècle

La site est à l'abandon. Il reste pourtant des murs debout entourés d'un grillage : une partie du transept de l'église conventuelle, une partie de l'abside et un escalier à vis qui permettait de monter au clocher. Quelques ruines qui revivent grâce à l'association pour l'avenir du prieuré et à sa présidente Joëlle Dupraz, archéologue. Elle explique à partir des ruines l'emplacement des édifices : l'église, les bâtiments conventuels. Sur ce promontoire qui domine Rompon et le Pouzin, on s'imagine l'activité des moines.

Une occupation depuis le néolithique

Mais Joëlle Dupraz explique aussi que ce site est occupé depuis le néolithique c'est-à-dire 5000 ans avant notre ère. Il mériterait donc d'être mieux fouillé pour être mis en valeur. Il existe par exemple une église paléochrétienne qui précède le couvent au VIIème siècle après JC. L'intérêt historique de ce lieu est donc majeur.

Un site privé qui appartient à l'exploitant d'une carrière à proximité

A quelques centaines de mètres du site, une carrière est exploitée par l'entreprise Delmonico-Dorel, propriétaire de la carrière et du site historique. L'exploitant a racheté cette carrière à Lafarge et compte agrandir le site. C'est ce qui inquiète l'association pour l'avenir du prieuré. "Ils veulent s'agrandir du côté du site historique" explique la présidente Joëlle Dupraz. Ce que l'entreprise dément. M. Dorel n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet mais il affirme que la carrière ne va pas s'étendre du côté du prieuré.

Des fouilles préventives ?

L'exploitant peut financer des fouilles préventives : il s'agit de fouiller le site de façon à mieux le connaître historiquement puis de recouvrir le site et de poursuivre l'exploitation. C'est ce qui se passe lorsque l'on construit une route ou rénove une place dans une ville. Joëlle Dupraz craint ce procédé qui ferait disparaître le site.

Un imbroglio administratif

Le site clunisien est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1927. Il se trouve néanmoins sur un terrain privé. Joëlle Dupraz compte sur la préfecture pour protéger le site. Mais il faudrait faire plus : mettre en valeur ce patrimoine et stopper la dégradation des élévations.