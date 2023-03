La Primavera de la tauromachie lancera la saison dans les arènes de Bellegarde

L'événement marquera l'ouverture de la saison taurine dans le Gard. La Primavera de la tauromachie, traduisez le Printemps de la tauromachie, se déroulera à Bellegarde le week-end du 24 au 26 mars prochains.

Au programme dans les arènes : concours avec des jeunes apprentis toreros, filles et garçons, élèves d'écoles taurines de France et d'Espagne, une course camarguaise réservée, là aussi, à des élèves raseteurs, une tienta de machos, c'est à dire une séance visant à tester les toros sans mise à mort, réalisée par des matadors confirmés et enfin, une novillada sans picadors.

