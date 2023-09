La prison de Dijon ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine

C'est la première prison occupée à ouvrir ses portes au public pour une visite. A l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2023 , une vingtaine de chanceux ont pu visiter la prison de Dijon samedi 16 septembre. Deux autres visites sont programmées dimanche 17 septembre, mais elles sont déjà complètes. Au total, 600 personnes ont tenté de s'inscrire pour cette visite pour le moins insolite. "Cet engouement est assez impressionnant mais d'un autre côté, cela ne m'étonne pas. La population a une certaine fascination pour la prison", sourit le directeur de la prison de Dijon, Guillaume Pinet.

Une ouverture exceptionnelle

"Pour son architecture et son histoire, la prison de Dijon est emblématique", explique Guillaume Pinet. Cette prison est un outil du passé avec lequel on arrive à faire une prise en charge pénitentiaire moderne, c'est aussi cela qu'on voulait mettre en valeur. La deuxième raison qui nous a poussé à ouvrir la prison aux visiteurs, est liée au rôle qu'a joué cet établissement pendant la période de l'occupation, durant la deuxième guerre mondiale. Beaucoup de résistants ont été incarcérés ici et il en reste le témoignage sous forme de dessins, graffitis et mots divers. On voulait mettre tout cela à disposition du public, quelques jours après avoir célébré le 79ème anniversaire de la libération de Dijon."

Visite de la rotonde et d'une cellule

La rotonde de la prison de Dijon dessert l'ensemble des ailes de l'établissement © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Le couloir du rez-de-chaussée accueille 12 cellules de nouveaux arrivants © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Visite d'une cellule à la prison de Dijon © Radio France - Charlotte Schuhmacher

