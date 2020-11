La production de la future série "Cavale" cherche encore des figurants pour un tournage à Périgueux

Si vous rêvez de voir du beau monde, cette annonce est pour vous. La production de la future série "Cavale" qui sera diffusée sur M6, recherche des figurants. La série réunira des actrices bien connues, comme Caroline Anglade, Victoria Abril, Cristiana Réali ou encore Déborah François dans les rôles principaux.

Pour son tournage prévu à la mi-décembre, la production recherche donc :

- 50 hommes ou femmes de 16 à 70 ans type "Bohème chic décontracté", de toutes origines sociales et culturelles, pour un tournage les 15, 16 et 18 décembre à Périgueux

- 2 vrais serveurs et serveuses en activité là encore pour tournage les 15, 16 et 18 décembre à Périgueux

- Un vrai DJ de 30 à 40 ans, dispo aux mêmes dates à Périgueux

Et pour le 4 décembre :

- 4 jeunes de plus de 16 ans et de moins de 20 ans de toutes origines, fille et garçon, possédant un scooter.

Pour s'inscrire : il faut habiter Périgueux ou les alentours avoir entre 16 et 70 ans. Il faut aussi télécharger la fiche casting et la renvoyer remplie, avec photo dessus, uniquement par courrier postal à l'adresse figurant dessus, avant le 1er décembre.