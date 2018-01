Pour sa première année d'exploitation, Bordeaux Métropole Arena à Floirac compte à son agenda 2018 une soixantaine d'événements : concerts spectacles danse et humour. Tour d'horizon.

Après Dépêche Mode ce 24 janvier, Bordeaux Metropole Arena accueille Charles Aznavour samedi 27 janvier, puis Michel Sardou, le 8 février, Florent Pagny le 24 février, Serge Lama le 3 mars, Bernard Lavilliers le 5 mars. Indochine suivra le 13 mars. Dans la foulée, viendront se produire Véronique Sanson (24 mars), Calogéro (30 mars), ou Vianney (5 avril). Il y aura également Brigitte (10 avril), les Kids United (22 avril) et Louane le 6 juin.

Shakira et Lenny Kravitz au début de l'été

Deux pointures mondiales seront sur la scène de l'Arena au début de l'été : Shakira le 24 juin et Lenny Kravitz le 10 juillet. Autre star mondiale, le groupe de rock américain, Imagine Dragons, le 4 avril.

à lire Shakira en concert à Bordeaux Métropole Arena le 24 juin

Parmi les artistes français très attendus, il y aura aussi Bigflo et Oli (31 mars), Orelsan (10 mars) ou Shaka Ponk. Et en fin d'année, viendront Bénabar, Julien Clerc et Mc Solaar.

Les Bodin's en février 2018 et 2019

Les humoristes investiront également la scène de Floirac : les Bodin's (deux dates en 2018 et deux autres en 2019), Jamel Debbouze (7 mars) ou Jeff Panacloc (29 septembre). Egalement programmés : Messmer l'hypnotiseur ; Stars 80, mais également le cirque du soleil, Casse-Noisette (3 janvier 2019) et le cadre Noir de Saumur (14 au 16 décembre).

Pas de rencontres sportives pour l'instant

Au total, une soixantaine de rendez-vous sont calés pour l'instant (dont dix à plus de 8000 spectateurs). Ce sera le double d'événements ensuite chaque année, annonce Lagardère Live Entertainment. Pas de sports pour le moment. La Ligue de Handball a dit non pour l'équipe de France féminine et l'Euro 2018.