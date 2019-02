Lavilliers, Clara Luciani, Columbine, Lomepal... La programmation complète du festival Beauregard dévoilée

Hérouville-Saint-Clair, France

Les principaux noms étaient déjà connus depuis plusieurs semaines. Mais depuis ce jeudi, la programmation complète du festival Beauregard est disponible. L'an dernier, pour ses 10 ans, le festival qui se déroule dans le parc du château du même nom à Hérouville-Saint-Clair près de Caen, a connu une édition anniversaire record avec 108 000 spectateurs.

Jeudi 4 juillet, la nouvelle génération à l'honneur avec la jeune chanteuse belge Angèle. A suivre Therapie Taxi, ou encore la moitié de Casseurs Flowters, Gringe pour un premier album solo autobiographique. Sans oublier Limp Bizkit et son rap métal, 36 millions d'albums vendus à travers le monde et le DJ Fatboy Slim.

Vendredi 5 juillet, on passe au rap version poids lourd avec SUPRÊME NTM, à la poésie tourmentée du nouveau prince du hip hop Lomepal. Mais aussi du rock engagé, avec l'un des grands noms de la chanson française, Bernard Lavilliers ou encore la French Touch avec Etienne de Crécy.

Paul Langeois, le programmateur du festival © Radio France - Philippe Thomas

Samedi 6 juillet, la légende du rock, folk, funk, reggae ou encore soul : Ben Harper & The Innocent Criminals, mais aussi le retour 6 ans plus tard de The Hives, qui s’étaient auto-proclamés maitres du château de Beauregard, ou encore le singulier Roméo Elvis au flow reconnaissable entre tous. Et la nouvelle voix envoûtante de la pop, Clara Luciani ou encore le hip hop de Columbine.

Encore un nom à dévoiler pour la journée du jeudi

Dimanche 7 juillet, deux duos anglais, qui ont conquis le monde avec leurs immenses tubes, l’un est emblématique des années 80, l’autre totalement 2.0, rendez-vous avec la new wave de Tears For Fears et l’électro pop de Disclosure qui clôturera cette 11ème édition. Mais aussi Jeanne Added, Interpol ou Cat Power.

38 groupes au total sont programmés sur ces quatre jours. Il en reste encore un qui rejoindra très rapidement la programmation du jeudi... Encore un peu de suspens ! La billetterie est déjà ouverte avec, nouveauté cette année en plus des pass existants un pass 3 jours jeudi+vendredi et un pass 3 jours qui compte en plus le samedi. Rendez-vous sur le site du festival pour tous les détails.