La programmation complète du festival Rock in Évreux dévoilée : Eddy de Pretto et Skip the Use seront présents

Le festival Rock in Évreux sur l'hippodrome de Navarre à Évreux, édition 2019 - Rock in Évreux

On connait la programmation complète du festival Rock in Évreux des 24, 25 et 26 juin prochains sur l'hippodrome de Navarre, elle a été dévoilée ce jeudi. On sait désormais que Eddy de Pretto, Lost Frequencies, Skip the Use, Louane, et le DJ Eurois Talamasca, spécialiste de la trance psychédélique, qui mixe dans le monde entier, Brésil, Japon, Israël, Pologne, Afrique du Sud, seront présents.

Les premiers noms avaient dévoilé début décembre, parmi eux IAM, Superbus, the Offspring et Lilly Wood and the Prick.

