La programmation de la Féria d'Alès, avec Patrick Sébastien en ouverture

5 jours de féria à Alès : les temps forts de l'édition 2023, la 32eme, ont été présentés ce mercredi. Le dress code déjà : Tee-shirt bleu et bandana bleu ! Des bandanas seront d'ailleurs distribués lors de la pégoulade, le 17 mai. Au programme de cette journée d'ouverture : "chars, manadiers, peñas, Brésiliennes, ou encore le cortège de Miss Alès et ses dauphines".

A 22h, toujours pour ce premier soir : un show-case avec Patrick Sébastien ! Et dans la foulée un feu d'artifice.

Jeudi 18 mai : messe provençale (9h15), concours d’abrivados (11h30, parcours sur l’avenue Carnot à cause des travaux autour de la cathédrale) et course camarguaise (Trophée des As, 16h30).

Vendredi 19 mai : festival d’abrivados (11h), une course gardonnenque dans le lit du Gardon (15h30) et la seconde course camarguaise de la Feria (Trophée de l’Avenir, 17h).

Un ventre-glisse de 50 mètres sera à nouveau installé cette année (vendredi 19 et samedi 20) sur la place des Martyrs-de-la-Résistance.

Samedi 20 mai : tentative de record du Paquito cévenol (428 mètres) et deux toros piscines pour la première fois sur la berge du Gardon (21h et 22h30, au niveau du pont Vieux).

Les amateurs de corridas pourront quant à eux assister à un défi d’élevages 100 % français (Jalabert Frères et Margé) dans les arènes du Tempéras (17h30).

Dimanche 21 mai : la messe sévillane (9h), suivie de son défilé (11h). Et pour les corridas : la novillada non piquée (10h30, avec 6 élevages français) et la grande corrida (17h30) avec les taureaux espagnols Hoyo de la Gitana.