La programmation de la prochaine édition de Séries Mania dévoilée

"Vous ne pouvez pas savoir à quel point on avait envie de retrouver du public!", s'exclame Laurence Herszberg, la directrice générale de Séries Mania. Même si les confinements ont été propices au visionnage de séries à la maison, elle était pressée de retrouver le festival, reporté deux fois puis finalement annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire: "Tout le monde a regardé des séries, mais quand on est derrière son écran, c'est un medium froid. L'avantage d'un festival, c'est que vous rencontrez les gens, ils vous racontent comment ils l'ont fait, le public vibre, pose des questions, aime ou n'aime pas. C'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour le public!".

La directrice de Séries Mania Laurence Herszberg aux côtés notamment de Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France © Radio France - Odile Senellart

A deux mois de la 3ème édition de Séries Mania qui se déroulera du jeudi 26 août au jeudi 2 septembre 2021, on sent tout l'enthousiasme de la directrice de ce qui est devenu le plus important festival européen dédié aux séries. Avec quelques pépites déjà annoncées pour cette 3ème édition: la diffusion du 1er épisode de la 5ème saison de la Casa de Papel en avant-première française ainsi que celle de la série "Germinal" qui a été tournée dans les Hauts-de-France, notamment à Wallers Arenberg.

57 séries diffusées et des personnalités

Les équipes du festival ont visionné quelques 462 séries issues d'une 40è de pays pour n'en garder au final que 57. Sur ces 57, il y en aura 30 en compétition officielle, dans les différentes catégories, et donc 27 hors compétition. Comme lors des précédentes éditions, les séries seront projetées notamment au Nouveau Siècle à Lille mais aussi dans les différents cinémas de la ville (UGC Ciné Cités, Le Métropole, etc) et dans 6 autres villes de la région (Tourcoing, Dunkerque, Lens, Wallers-Arenberg, Amiens, Saint-Quentin) . Autant de projections auxquelles le grand public pourra aussi assister. Les soirées d'ouverture et de clôture auront lieu au Nouveau Siècle.

De nombreuses personnalités sont annoncées: Olivier Marchal (acteur, réalisateur et scénariste), Miou-Miou, Virginie Ledoyen, Florence Aubenas (présidente du jury du "Panorama international"), Julie Delpy, Valérie Donzelli (actrice et réalisatrice d'une série), Roselyne Bachelot (la ministre de la culture pour les rencontres professionnelles de Séries Mania), Tania de Montaigne (pour une conférence), ou encore l'ancien Premier Ministre Edouard Philippe (il viendra donner une conférence). D'autres personnalités devraient encore être annoncées dans les prochaines semaines. En 2019, lors de la dernière édition, le festival avait attiré 72.000 spectateurs, dont 30.000 sur le village du festival. On pourra aussi rencontrer les équipes des séries "Un si grand soleil" (sur France 2) et "Demain nous appartient" (sur TF1) au village du festival.

Les nouveautés de cette édition 2021

Le village du festival: alors qu'il s'était tenu lors des premières éditions au Tri Postal, il s'installera cette fois en plein centre, sur la Place Rihour, juste derrière la Grand Place. On pourra y participer à un escape game sur le thème du Bureau des Légendes, il y aura des séances de réalité virtuelle , on pourra se prendre en photo dans les décors des séries telles que Friends ou encore Dexter.

alors qu'il s'était tenu lors des premières éditions au Tri Postal, il s'installera cette fois en plein centre, sur la Place Rihour, juste derrière la Grand Place. On pourra y participer à un escape game sur le thème du Bureau des Légendes, il y aura des séances de réalité virtuelle , on pourra se prendre en photo dans les décors des séries telles que Friends ou encore Dexter. Une soirée de projection en plein air: le 30 août, les quatre épisodes de la série française "L'Opéra" seront diffusés en plein air au Parc Matisse, au pied de la gare Lille Europe.

le 30 août, les quatre épisodes de la série française "L'Opéra" seront diffusés en plein air au Parc Matisse, au pied de la gare Lille Europe. Un fil rouge dédié au Stand-up: une 20è d'épisodes de séries sur le stand up sera diffusée pendant le festival avec à chaque fois, la présence d'un comédien de stand-up qui viendra expliquer son choix. Seront présents Kyan Khojandi, Nora Hamzawi, Thomas VDB, Agnès Hurstel, Fadily Camara et Alex Ramires.

une 20è d'épisodes de séries sur le stand up sera diffusée pendant le festival avec à chaque fois, la présence d'un comédien de stand-up qui viendra expliquer son choix. Seront présents Kyan Khojandi, Nora Hamzawi, Thomas VDB, Agnès Hurstel, Fadily Camara et Alex Ramires. Une plateforme numérique: il sera possible de regarder gratuitement en ligne les séries de formats courts pendant 24 heures et de suivre aussi les conférences et autres masterclass du festival.

il sera possible de regarder gratuitement en ligne les séries de formats courts pendant 24 heures et de suivre aussi les conférences et autres masterclass du festival. La remise du Séries Mania Etoile Award: pour la première fois, le festival va remettre un prix d'honneur à une comédienne. Cette année, ce sera à la chanteuse et comédienne américaine Audra McDonald, qui viendra présenter la série "The Bite". Grande star aux Etats-Unis, elle a notamment joué dans les séries "The Good Wife" et "Private Practice".

L'Américaine Audra McDonald recevra le premier "Séries Mania Etoile Award" du festival © Radio France - Odile Senellart