La programmation des "Ecrans de l'Aventure" dévoilée à Dijon

Cela devient compliqué de voyager à cause de l'épidémie de covid-19.Vous pourrez toutefois le faire tout en restant à Dijon. Les Ecrans de l'Aventure reviennent dans les cinémas Olympia et Darcy. La programmation de la prochaine édition a été dévoilée ce lundi 14 septembre.

Les Ecrans de l'Aventure reviennent dans les cinémas Olympia et Darcy du Dijon du 15 au 18 octobre avec France bleu Bourgogne. La programmation de l'édition 2020 vient d'être dévoilée. Entre séance de surf et grand voyage à vélo entre Dijon et Pékin, en passant par les eaux glacées de l'Arctique et les sommets vertigineux d'Amérique du Sud, le programme de cette nouvelle édition vous réserve une belle dose d'émotions en tous genres.

