La programmation du festival de théâtre en plein air, les Nuits de la Mayenne 2019, dévoilée

Le théâtre ne se joue pas forcément dans des théâtres, il se joue aussi en plein air. Les Nuits de la Mayenne, festival de théâtre itinérant, reviennent du 16 juillet au 7 août. Propositions théâtrales et patrimoine sont toujours complémentaires.

Jublains, France

Les Nuits de la Mayenne sont de retour dans quelques mois, du 16 juillet au 7 août. C'est loin mais on connaît déjà la programmation de la 47ème édition de ce festival de théâtre itinérant.

Vous aurez droit à une revisite du "Double" de Dostoïevski, une pièce qui devrait vous déstabiliser, ou à une ré-interprétation du "Barbier de Séville" de Beaumarchais.

Coralie Cavan est la directrice artistique de ce festival, elle n'a pas vu cette dernière pièce car elle ne sera terminée qu'au printemps. Pourtant selon elle :

Il faut s'attendre à une version assez contemporaine, avec le texte entier de Beaumarchais mais le metteur en scène va en faire une oeuvre atemporelle, avec des costumes anachroniques"

Il y aura aussi des créations comme "Boxon(s)", une pièce très drôle avec une troupe du Pays-Basque. En ouverture, le 16 juillet, vous aurez même de la danse contemporaine, et du ciné-concert est même prévu pour deux soirs.

Le festival sera accueilli dans 13 communes du département

Comme tous les ans, ce festival de théâtre itinérant fait la part belle au patrimoine. Il s'installe dans des lieux atypiques du département : au musée Robert Tatin de Cossé-le-Vivien, au château de Sainte-Suzanne, aux Halles de Saint-Denis-d'Anjou ou à côté d'une ancienne usine à colle à Montigné-le-Brillant.

Le Musée Robert Tatin, à Cossé-le-Vivien accueille la soirée d'ouverture de ces Nuits de la Mayenne 2019. - Mayenne Culture

Pour Coralie Cavan, le festival doit continuer à se balader dans tout le département. "Il va dans des petits villages où souvent, il n'y a pas de proposition théâtrale donc l'idée est d'accueillir des gens qui ne vont pas forcément au théâtre dans l'année mais ils viennent parce que c'est à côté de chez eux, parce que c'est en extérieur", explique-t-elle.

Pour prendre vos billets, cette année, vous pourrez toujours le faire via le site des Nuits de la Mayenne ou à trois points de vente désormais : l'Office de Tourisme de Laval, celui d'Evron et celui de Mayenne. Les tarifs en prévente restent, comme en 2018, à 15€ en prévente et à 18€ sur place.