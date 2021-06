La programmation du Festival Interceltique dévoilée

Le festival Interceltique de Lorient sera concentré sur trois lieux. Le stade du Moustoir avec "une carte blanche aux Bagadou" et une Grande Parade Bretagne pour le week-end d'ouverture les 7 et 8 août. L'espace Marine concentrera les plus grands spectacles et concerts du festival et une scène Bretagne mettra à l'honneur la culture bretonne et celte.

Restrictions sanitaires

L'accès au stade du Moustoir et à l'espace Marine se fera sur présentation d'un pass sanitaire en plus du billet d'entrée. Seul l'accès au marché interceltique et la scène Bretagne ne nécessite pas de pass. Des animations et expositions seront en accès libre durant tout le festival. 30 000 billets seront mis en vente. La billetterie du FIL ouvrira le 28 sur internet et à partir du 19 juillet au palais des congrès de Lorient.