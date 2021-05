La programmation du FIMU à Belfort dévoilée, artistes et organisateurs "dans les starting-blocks"

C'est un moment que le directeur du FIMU, Matthieu Spiegel, attendait depuis longtemps : la présentation de la programmation de la 34ème édition du festival international de musique universitaire. Annulé l'an dernier, puis repoussé de quatre mois cette année, l'événement doit finalement se tenir à Belfort entre le 9 et le 12 septembre 2021. "Tout le monde est dans les starting-blocks, se réjouit le directeur du FIMU Matthieu Spiegel. Aujourd'hui il y a près de 600 musiciens qui attendaient ce moment-là. Ça devient concret."

80 groupes, 600 artistes

Cela se concrétise aussi pour la chanteuse brésilienne Flavia Coelho, marraine de cette 34ème édition. "Elle a été très patiente avec nous puisque cela fait quasiment deux ans qu'on a commencé à travailler avec elle sur ce projet", relate Matthieu Spiegel. Avec l'étau du confinement qui se desserre mercredi, les répétitions vont pouvoir reprendre, voire commencer pour certains artistes. Tout le monde peut enfin se projeter.

Quant à l'éventualité d'un nouveau report ? "On ne l'imagine pas du tout", exclu Matthieu Spiegel. Le directeur du festival veut croire à une tendance "plus joyeuse", avec ses collaborateurs ils travaillent sur différents scénarios. "On imagine des modulations, des formats qu'on ne connaît pas encore puisqu'on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé." En tout cas, le caractère international du festival promet d'être un véritable casse-tête pour les organisateurs, mais ils assurent s'y préparer.

Après les artistes, il s’agit maintenant de rassembler les troupes. Les organisateurs ont besoin de 300 bénévoles : l’appel à volontaires est déjà lancé.