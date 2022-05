La programmation du tout premier Festival de Toulouse cet été dévoilée

Julien Clerc en concert à la Maison de la Radio et de la musique

Enfin un festival grand public pour les soirs d'été à Toulouse, destiné aux familles et aux seniors, comme aux jeunes. Classique, soul, tango, pop, jazz, électro, musique de film, flamenco… Dans le jardin Raymond VI à côté du musée des Abattoirs, juste à côté, à la Prairie des Filtres le terrain de jeu favori de Rio Loco, ou à la Cinémathèque, la programmation se veut éclectique.

Thématique Aretha Franklin, Claude Nougaro ou Ennio Morricone

Le Jardin Raymond VI accueillera ainsi une vingtaine de concerts et événements comme des cinés-concerts et des lectures de contes. On attend à Toulouse quelques vedettes comme les acteurs Lambert Wilson, Julie Depardieu, les musiciens Jean-François Zygel, André Manoukian, la chanteuse Natalie Dessay, ou l'humoriste Alex Vizorek.

À ne pas rater : une soirée spéciale Aretha Franklin le 9 juillet avec l'Orchestre national du Capitole, la soirée Nougaro le dimanche 17 juillet et l'hommage à Ennio Morricone le dimanche 24 juillet.

Point d'orgue du Festival samedi 16 juillet, à la Prairie des Filtres, Julien Clerc et l’Orchestre National du Capitole, suivis d'un concert électro. La billetterie est ici. Comptez autour de 20/30 euros la place, moitié prix pour les moins de 12 ans, et tarifs préférentiels pour les étudiants et les demandeurs d'emploi.