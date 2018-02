Les contes et histoires de Provence continuent de se diffuser dans nos villes et villages. En famille, au spectacle ou lors de visites conçues spécialement pour les touristes. Le public adhère nombreux au premier réseau social de Provence, sans internet.

Vaucluse, France

Avec son bouc à la "Mistral", son amour de la Provence, son accent et son embonpoint, le chemin de Jean Coutarel était tout tracé. Il est devenu conteur ou plutôt "passeur de mémoire" comme il aime à se présenter.

Ne pas oublier le sens de nos fêtes

Malgré cinquante ans de carrière et plus de 6500 représentations, le conteur ne se lasse pas d'incarner sur scène la Provence de son enfance, celle des veillées d'antan au coin du feu et du banc des madurs, le banc des anciens.

Jean Coutarel : cinquante an de scène au service de la mémoire des villages de Provence

Jean Coutarel : "ne pas oublier le sens de nos fêtes"

A Beaumes-de-Venise, le Théâtre Rural d'Animation Théâtrale propose depuis longtemps des soirées conte. "Le public répond présent" à chaque fois se réjouit la conteuse Eliane Goudet.

Eliane Goudet conteuse au T.R.A.C de Beaumes-de-Venise

Eliane Goudet conteuse au Théâtre Rural d'Animation Théâtrale de Beaumes-de-Venise © Radio France - Daniel Morin

Jean Coutarel © Radio France - Daniel Morin

Jean Coutarel sur scène à Pernes-les-Fontaines © Radio France - Daniel Morin