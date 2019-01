La province canadienne du Nouveau-Brunswick fait sa pub à Poitiers

Poitiers, France

Les liens entre le Poitou et l'Acadie ne datent pas d'hier... En 1604, une poignée de Poitevins (notamment des Loudunais) quittent la France et traversent l'Atlantique pour s'installer sur les côtes du futur Canada. Une maison de l'Acadie existe d'ailleurs depuis 1984 à Loudun.

Le Poitou, terre d'accueil des réfugiés acadiens

En 1755, les Anglais se rendent maîtres de l'Acadie et expulsent ceux qui ne prêtent pas allégeance à la couronne britannique. Plus de 10.000 Acadiens sont déportés en Louisiane, en Angleterre et en France, notamment dans le Châtelleraudais. Trois villages sont réquisitionnés sur ordre de Louis XV : La Puye, Archigny et Saint-Pierre-de-Maillé.

Ces Acadiens finiront par partir au bout de quelques décennies, mais certains se marient avec des Poitevines, renforçant un peu plus les liens avec notre région.

"Nous sommes cousins avec vous !"

Les Poitevins sont d'ailleurs nombreux à se rendre au Nouveau-Brunswick. Certains se sont déjà inscrits pour participer au prochain Congrès mondial acadien qui aura lieu du 10 au 24 août outre-Atlantique. Claudette Théreau, sa présidente, ne dira pas le contraire. "Voici mon arbre généalogique. J'ai remonté jusqu'à la dixième génération, du côté de ma mère, pour retrouver Pierre Arseneau, Poitevin qui a quitté la France en 1671. Nous sommes cousins !".

Le Nouveau-Brunswick est fier de ses origines françaises. La bannière de la province, c'est le drapeau tricolore avec une étoile d'or. Sur ses 750.000 habitants, 300.000 sont francophones.