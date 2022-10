La publicité arrive sur Netflix, en échange d'un abonnement à 5,99€ par mois

C'est une petite révolution dans le monde du streaming : Netflix va lancer son offre avec publicité dès le 3 novembre, à 17 heures.

ⓘ Publicité

Un abonnement à 5,99€ par mois

Ce nouvel abonnement, baptisé Essentiel avec pub, sera disponible pour 5,99€ par mois, soit 3 euros de moins que la formule Essentiel (8,99€/mois). Il est lancé dans 12 pays, dont la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou le Japon.

Des spots de 15 à 30 secondes de publicité

La contrepartie de cette offre attractive, c'est la présence de spots de publicité, de 15 à 30 secondes, diffusés avant et pendant le programme. Sur une heure de visionnage, le temps de pub pourra atteindre 4 à 5 minutes. Il ne sera pas possible d'accélérer les publicités, ni de les fermer sur votre ordinateur. En clair, il faudra les voir en entier. Pour certains films récents, les annonces seront plus longues, mais diffusées seulement au tout début, comme au cinéma.

Autre inconvénient, 15% de l'offre Netflix ne sera pas disponible, mais les séries phares de la plateforme seront toutes accessibles. Il ne sera pas non plus possible de télécharger les épisodes pour les regarder hors ligne.

Netflix espère se relancer

Avec plus de 220 millions d'abonnés dans le monde (dont 10 millions en France), Netflix reste le n°1 du streaming, mais pour la première fois de son histoire, a enregistré une lourde perte d'abonnés au début de l'année (-200.000 au premier trimestre, -970.000 au deuxième). Son action s'était alors effondrée de 30%.

La firme espère attirer de nouveaux abonnés avec cette offre à prix réduit. Son concurrent Disney+ lancera une offre similaire, avec publicité, en décembre.

Netflix a déjà annoncé qu'elle s'attaquerait très prochainement au partage d'identifiants et de mots de passe.