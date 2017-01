La rando « post-réveillon », vous connaissez ?

Une petite randonnée digestive après le réveillon du jour de l'an, ça vous tente? Hier douze marcheurs ont participé à la ballade dans le vignoble d'Irancy. Une dizaine de kilomètres à travers parcourir dans la brume, au détour d'arbres givrés...avec champagne et gougères!

Vous avez fait pour le 1er janvier? Journée canapé, après une soirée bien arrosée? Il ne s’agit pas de vous vous faire culpabiliser mais jetez un œil à ces photos : dimanche matin, 12 courageux se sont lever pour aller randonner dans le vignoble d'Irancy. La ballade était organisée par le club de marche auxerrois "Sentiers vous bien". Michel Mourlin, président du club, organise des «rando post-réveillon» depuis quatre ans et ça marche plutôt bien.

Champagne après l’effort

La randonnée du 1er janvier, c’est tout un concept, mis au point par Michel Mourlin, le président du club de marche « Sentiers vous bien » dans l’Auxerrois. Il s’agit d’alterner effort et réconfort. Et pas n’importe quel réconfort : des petites pauses gourmandes. Les marcheurs préparent et amènent gougères, quiches, tartes…et – nouvel an oblige - champagne!

Pour ne pas piquer du nez après un lendemain de grosse soirée, le mieux n’est-il pas en effet de continuer? Tout est à consommer, bien sûre, avec modération, insiste Michel Mourlin, l'organisateur de la randonnée.

On fait le réveillon. On se couche entre 3 et 4 heures et on se lève à 8 heures pour partir randonner. - Michel Mourlin, président du club « Sentiers vous bien »

Ecoutez le reportage d'Elisa Brinai sur la randonnée du 1er janvier

Paysages givrés

Le réveil peut, certes, être difficile le matin du 1er janvier mais sortir de sous sa couette et aller braver le froid vaut le coup lorsque la campagne icaunaise est toute blanche de gel.

Tout est blanc, c'est féérique. On se croirait en Finlande ou dans un pays du nord alors qu'on est à dix kilomètres d'Auxerre. C'est vraiment superbe. -Philippe, randonneur du dimanche 1er janvier 2017

"On est gâté par le temps. Avec le givre, c'est presque un paysage de montagne", les impressions des marcheurs du 1er janvier

Alternant les pauses photos et les pauses nourriture, les marcheurs du dimanche 1er janvier ont fait une dizaine de kilomètres dans le vignoble autour du village d’Irancy. Tous sont prêts à recommencer en 2018.

Les douze randonneurs du dimanche 1er janvier 2017 © Radio France - Elisa Brinai

En marchant on oublie le froid mais à la moindre pause, celui-ci nous saisi. © Radio France - Elisa Brinai

Lierre givré. © Radio France - Elisa Brinai

Le village de Vincelle apparaît dans la brume. © Radio France - Elisa Brinai