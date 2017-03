Les Ligériens rois de la randonnée !

Avec plus de 150 000 participants à ses 230 Randonnées Campagnardes organisées l'an dernier, la Fédération de randonnée de la Loire fait face à un fort regain d'intérêt pour la marche. Le département est une référence nationale dans le domaine, et les Ligériens eux-mêmes ne s'y trompent pas.

Un certain esprit d'aventure

Ils ont le sourire, même si rien n'incite à l'avoir, au moment d'aborder une longue marche d'une vingtaine de kilomètres autour de Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, dans le sud-ouest de la Loire. La pluie tombe, le vent souffle fort, et un brouillard à couper au couteau empêche de voir à plus de cinquante mètres devant soi. Qu'importe pour la guide du groupe de dix-sept personnes, Gisèle : "Quel que soit le temps, nous marchons. Qu'il pleuve ou même qu'il neige."

Equipée de pied en cape, avec un gros manteau, un pantalon de sport et de bonnes chaussures, Gisèle s'élance en tête du groupe, le nez sur son GPS : "Ca fait partie du matériel indispensable, avec une carte des lieux, car parfois le GPS tombe en panne !" Au club, les randonnées sont prévues par trimestres : "Certaines personnes, comme moi, sont de très gros marcheurs. Trois randonnées par semaine avec le club, et une le dimanche ! Je prépare le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, 1 700 km à pieds."

Plus de 4270 personnes sont licenciées dans les 73 clubs du département. © Radio France - Marc van Torhoudt

Une activité privilégiée par les retraités

Moins accro que Gisèle, Christian reste un habitué du club : "Au moins une marche par semaine. On est dans la nature, c'est convivial. C'est quand même mieux que de rester chez soi !" Comme lui, et les autres participants, Alain a trouvé cette activité au moment de la retraite pour ne pas rester chez lui : "Mon métier me prenait tout mon temps. Mais j'ai toujours aimé marcher. Dès le moment de la retraite arrivé je m'y suis remis ! Je peux marcher jusqu'à 50 km par jour, comme lorsque j'ai fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mon plaisir est de marcher seul, parfois. Ca permet de réfléchir."

Pour Robert Lotissier, le président de la Fédération départementale de Randonnée dans la Loire, "la randonnée permet à des personnes qui n'ont plus le physique pour faire des sports plus "classiques" de continuer à bouger. Les motivations ne sont plus les mêmes ! La performance n'est pas au centre de la démarche."

La Loire, une référence nationale pour la randonnée

La Loire dispose de plus de 7 000 km de circuits de randonnées. © Radio France - Marc van Torhoudt

Si les Ligériens apprécient l'activité, c'est aussi parce qu'ils disposent d'un cadre idéal pour la pratiquer. "La Loire est une référence nationale", assure Robert Lotissier. En chiffres, c'est simple : le département est le paradis des randonneurs : 7 000 km de circuits, dont plusieurs Chemins de Grande Randonnées (parmi lesquels le fameux GR 65, le chemin des pèlerins en route vers Saint-Jacques de Compostelle) du dénivelé, des forêts, des paysages variés, et du beau temps (en général ! ).

Et les locaux ne s'y trompent pas : forte de 4 270 licenciés répartis dans 73 clubs affiliés, la fédération ligérienne est l'une des plus importantes du pays. Elle organise tous les ans près de 230 randonnées ouvertes à tous : les Randonnées Campagnardes, qui ont dépassé les deux dernières années les 150 000 visiteurs, soit 650 par événement !

Et puisque une randonnée ne se termine jamais sans un bon pot à l'auberge, les marcheurs qui sillonnent les chemins ligériens font le bonheur des restaurateurs et des hôteliers !

