La randonnée cyclo Lille-Hardelot aura lieu le 23 mai

Après l'annulation de l'édition 2020, les organisateurs de Lille-Hardelot, la plus grande randonnée cyclo des Hauts-de-France donnent rendez-vous le 23 mai pour l'édition 2021. Les inscriptions seront ouvertes le 8 mars.

En 2019, la course avait rencontré un grand succès.

Pas question de se résigner pour les organisateurs de Lille-Hardelot. La mythique randonnée cyclotouriste des Hauts-de-France se déroulera le 23 mai.

Après l'annulation de l'édition 2020, les bénévoles et les amateurs peuvent désormais se projeter. "S'il faut retenir un mot, c'est l'espoir", explique Philippe Crépel, le chef de l'organisation. "On attendra de voir ce qu'on peut faire précisément, mais tous les ingrédients qui font le succès de la course seront présents", assure-t-il.

Le parcours détaillé dans les prochaines semaines

Le parcours de la course, qui sera long de 160 kilomètres, sera révélé dans les prochaines semaines. Il sera quasiment identique à celui qui avait été prévu pour l'édition de 2020. Comme d'habitude, les cyclistes amteurs partiront du Grand Palais à Lille pour rejoindre la station d'Hardelot, sur la Côte d'Opale. Les villes de Merville, Saint-Omer, Licques et La Capelle-les-Boulogne accueilleront les ravitaillements.

"Nous allons privilégier le confort et la sécurité des participants, il n'y aura pas de courses aux chiffres", précise Philippe Crépel. Le montant de l'inscription sera identique aux années précédentes. Il était de 26€ en 2020.

Pour suivre toutes les nouvelles informations, rendez-vous sur le site internet de la course. Les inscriptions ouvriront le 8 mars.