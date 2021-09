La randonnée France Bleu Berry ce dimanche à Chassignolles...à ne pas manquer

S'il y a une randonnée pédestre à ne pas rater, et que les amateurs d'ailleurs ne manqueront pas, c'est bien celle de Chassignoles, à quelques encablures de la Châtre, qui a lieu ce dimanche 19 septembre. En partenariat avec la Fédération Française de Randonnée, France Bleu Berry vous fait vivre en direct cette randonnée. De 7h30 et jusqu'à 9h30, France Bleu Berry en direct de la salle des fêtes de Chassignolles avec notamment notre coach sportif Louis Périgord, qui sur place, vous donnera des conseils pour préparer et vivre votre sortie, dans les meilleures conditions.

En raison du contexte sanitaire, l'organisation habituelle a été modifiée. Le pass sanitaire et le port du masque vous seront demandés à l’entrée de la salle des fêtes . Après désinfection des mains, vous pourrez aller vous inscrire. Aucun tarif n’est imposé cette année, votre participation sera libre car les ravitaillements habituels ne seront pas assurés. Des points d'eau seront toutefois proposés.

4 parcours de 8,12,16 et 18 kms

Pour le 8 kms, vous partirez par "Le But". Les autres circuits se rendront vers "Les Baudouins" et chemineront le long du sentier botanique entretenu par le groupe paysage. Puis, vous passerez tous à côté de La Grange aux pianos avant de rejoindre le village des Béjauds. Vous descendrez une première fois vers la rivière "La Vauvre" et passerez au pied de la croix de Vauvre, orientée vers la ferme du même nom, récemment remise au jour par les habitants du secteur. Vous remontrez vers "Le Vigolet" puis vous re-descendrez vers Le "Moulin de Chapin" avec un magnifique panorama où se situe un point d’eau.

Excepté le circuit de 8 kms, vous longerez "La Vauvre" jusqu’au Moulin Neuf, commune de Saint-Denis-de-Jouhet, moulin à eau exploité par Christophe Chaussé, dernier artisan meunier de l'Indre. Vous poursuivrez sur la commune de Crozon-sur-Vauvre par les lieudits "La Chignolette" (point d’eau), "Nermond" et "Le Maudurier". Retour sur la commune de Chassignolles par le "Breuil Tidant" (point d’eau) et après passage sur le pont du ruisseau "Le Ris Blanc", dernière côte des circuits. Dans le bourg, vous passerez devant "L'épicerie de Célestine ," commerce qui a ouvert au début de l'été, et vous traverserez le parc de la "Maison des Traditions" avant de rejoindre la salle des fêtes.

Cette randonnée vous donnera l’occasion de traverser le bocage du Boischaut-sud et les différents circuits vous permettront de suivre de nombreux petits chemins ombragés, vallonnés le long de la rivière "La Vauvre". Et après 8,12,16 ou18 kms, un verre de l'amitié vous sera offert par la commune de Chassignolles.

Les parcours de la randonnée