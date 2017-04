La randonnée pédestre est à la mode en Vaucluse

Le Vaucluse est aujourd'hui doté de près de 3.000 kms de sentiers balisés pour la pratique de la randonnée. On compte également 3.200 licenciés. La rando est devenue un phénomène... et un argument touristique dans notre département.

Avec ses massifs, ses paysages et son patrimoine, le Vaucluse semble idéal pour pratiquer la randonnée pédestre.

Notre département compte 52 clubs, 350 bénévoles et plus de 3.200 licenciés. Chez nous, les amoureux de la marche peuvent profiter de 3.000 kilomètres de sentiers balisés, auxquels on peut rajouter tous les itinéraires imaginés par les clubs.

Circuits originaux

Jean-Marc Ricard est le président de l'association de randonnées pédestres de Montfavet "Randofavet". Il a mis au point plusieurs itinéraires, dont un circuit qui suit les traces des inondations en Vaucluse :

Très fréquemment, les animateurs de randonnées cherchent à réaliser un circuit avec un but précis, en tenant compte de l'intérêt de la ballade et du niveau de marche (JM Ricard)

Anne-Marie pratique la randonnée pédestre depuis 35 ans en Vaucluse. Elle ne s'en lasse pas, bien au contraire.

Cet hiver, j'ai fait une randonnée au départ de Lafare. Je connais bien le coin, mais là, je l'ai redécouvert. Peut-être parce que les vignes étaient gelées, peut-être parce que j'avais un autre regard... Au bout de 35 ans, je redécouvre encore les paysages de Vaucluse.

Aujourd'hui, les clubs de Vaucluse multiplient les propositions, pour coller au mieux aux envies et aux besoins de chacun.

La mode de la marche nordique

Désormais, vous pouvez pratiquer dans le département de la rando douce, de l'handi-rando, de la rando santé... Et, très à la mode maintenant, la marche nordique. Il s'agit d'une marche rapide qui se pratique avec deux bâtons. "Les gens en rafolent", explique Monique Fatato, du comité départemental de randonnées pédestres.

C'est une marche très intense, une vraie activité sportive. Elle mobilise 80% de notre musculature, mais n'a pas d'impact néfaste sur la colonne vertébrale comme certains autres sports.

Si vous voulez essayer la marche nordique, rendez-vous ce samedi à 13h, à Saumane. Le comité départemental de randonnée pédestre organise une journée découverte.

On estime qu'aujourd'hui en France, 5 millions de personnes pratiquent régulièrement la randonnée pédestre.