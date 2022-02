La réalisatrice girondine Marine Laclotte reçoit le César du meilleur court-métrage d'animation

Elle avait du mal à y croire, vendredi 25 février, au micro sur la scène de l'Olympia, pour la 47e édition des César. Marine Laclotte, originaire de Cadillac, a reçu le César du meilleur court-métrage d'animation pour "Folie douce, folie dure", un film de 18 minutes sorti en 2020. La réalisatrice girondine a passé deux mois à l'hôpital psychiatrique de Cadillac pour raconter le quotidien des soignants et et des patients de long séjour.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"C'est un film que j'ai écrit, convaincue que quelque chose fait toujours lien entre nous : être vivants, aussi différents sommes-nous les uns des autres", a-t-elle déclaré lors de la remise de son prix. "Je voulais montrer la nécessité d'aimer et d'être aimé. Je suis sincèrement touchée que ces valeurs simples et essentielles aient été récompensées par l'Académie des César."

Deux mois en immersion à Cadillac

Avant la cérémonie, Marine Laclotte avait témoigné de son enthousiasme à être nommée dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation, sur l'antenne de France Bleu Gironde. "C'est un truc de fou", explique la Cadillacaise. "En plus, c'est mon premier film de court-métrage. Donc c'est une grande fierté. Être dans les quatre nommés, c'est déjà avoir gagné", affirme-t-elle sans imaginer remporter le César.

La réalisatrice girondine a aussi dévoilé les coulisses de la fabrication de son court-métrage. "J'ai grandi à Cadillac donc j'ai un peu côtoyé de près la différence, via les personnes qui se rendent à l'hôpital de jour", détaille Marine Laclotte. "Ma mère travaille à cet hôpital et j'avais envie d'aller rencontrer ces personnes par moi-même, c'est comme ça que le désir de ce film est né." La Cadillacaise a tourné pendant deux mois en immersion dans plusieurs unités, mais uniquement pour enregistrer le son et réaliser des croquis. Elle a gardé ensuite la bande sonore pour y ajouter des images animées.