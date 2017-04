A la recherche des marques de tâcherons, les secrets cachés de l’Abbaye de Pontigny

Plus de 900 ans après sa fondation, l’Abbaye de Pontigny fascine encore les chercheurs. Deux spécialistes passionnées passent l'édifice à la loupe, cette semaine, à la recherche des « marques de tâcherons », sorte de signature du tailleur de pierre. Un aller simple pour le 12e siècle.

Ce sont de petits symboles gravés dans les pierres qui racontent toute une histoire. Des lettres de différentes tailles et plus ou moins élaborées, des étoiles, des petits ronds. On appelle ça des marques de tâcherons ou des marques lapidaires. Les tailleurs de pierre les gravaient sur les blocs avant leur transport.

Ces petits symboles représentent une mine d’information pour deux chercheuses, spécialistes de l’architecture médiévale. Il y a Terryl Kinder, une archéologue américaine qui est amoureuse de l’abbaye de Pontigny depuis 1972. Elle y a consacré plusieurs ouvrages et elle réside même dans l’Yonne une partie de l’année. Et puis il y a Jenny Alexander, enseignante chercheuse à l'université de Warwick, en Grande-Bretagne, spécialiste mondiale des marques de tâcherons, qui vient à Pontigny une à deux semaines par an pour ces recherches.

Un travail méthodique, pierre par pierre... et de nuit

Depuis le début de la semaine, les deux femmes et deux assistantes se retrouvent tous les soirs, à la tombée de la nuit, et s’enferment dans l'abbaye à la recherche des marques de tâcherons.

Elles ont des jumelles, des lampes puissantes, des appareils photos, et elles scrutent l'édifice : pierre par pierre, centimètre par centimètre. "Il faut travailler à Pontigny la nuit, parce que la pierre est très claire et on ne voit rien dans la journée", explique Terryl Kinder. "En travaillant la nuit avec les grandes lampes, on les place de manière à avoir une lumière rasante et on peut apercevoir les reliefs. "

Découvrir ces marques, c’est comme si vous touchiez les hommes qui ont construit l'abbatiale. C’est vraiment magique !

Et en effet, il y a sur certaines pierres des marques discrètes. Sans l’aide des chercheuses, le néophyte n’y ferait même pas attention. Le regard de Terryl Kinder s’illumine : "Là, c’est une marque de tacherons qui ressemble à un A, sauf que nous croyons que les maçons du 12e siècle étaient illettrés, donc c’était plutôt un symbole. Et là, vous voyez une marque en forme de S à l’envers…il est beau non ?"

L’américaine poursuit avec émotion : "on n’imagine pas que cette abbaye est pleine de marques de tâcherons. Et c’est comme si vous touchiez les hommes qui ont construit cette abbatiale et c’est remarquable, c’est vraiment magique ! "

Les marques de tâcherons sont de petits symboles qui ressemblent souvent à des lettres © Radio France - Delphine Martin

Les deux femmes ont débuté cette étude en 2007. Un travail méthodique et exigeant "surtout pour le cou, c’est terrible !" Chaque découverte est répertoriée sur un plan, décrite et photographiée scrupuleusement, afin de pouvoir, ensuite, analyser les données.

Avec ce travail, nous essayons de nous mettre dans les chaussures des hommes qui ont construit l'abbaye

L’étude va permettre de mieux comprendre comment l'édifice a été construit et par qui. "On croit qu’on sait comment c’était construit. Mais plus on creuse, plus on se rend compte que chaque bâtiment est différent. Les conditions de leur construction étaient différentes, la quantité d’argent, d’hommes, de matériel. S‘il y avait des guerres, des tremblements de terre ou des incendies … tout cela avait une influence", note humblement Terryl Kinder. "Avec ce travail, nous essayons de nous mettre dans les chaussures des hommes qui l’ont construite".

2500 marques en 10 ans

En 10 ans, les deux femmes ont trouvé 2 500 marques de tâcherons et relevé une soixantaine de signatures différentes. Car Pontigny, le plus grand édifice cistercien du monde, est un terrain d'étude idéal, comme l'explique la britannique Jenny Alexander : "C’est une église très intéressante car c’est une église cistercienne complète. En Angleterre, toutes les églises cisterciennes sont en ruine et il est impossible de faire ce type de recherche ! "

Terryl Kinder et Jenny Alexander ont débuté l'étude en 2007. © Radio France - Delphine Martin

Et c’est un travail essentiel, selon Terryl Kinder : "pour beaucoup de gens l’histoire c’est l’écrit. Pour nous, l’histoire c’est le mortier, la pierre, l’axe, le plan, les vitraux. Nous n’avons rien d‘écrit sur cette abbaye ".

Et ce travail n’est pas terminé. Les deux femmes, qui sont devenues deux amies, vont poursuivre leur exploration jusqu'à la fin de la semaine. Et elles ont déjà prévu de se retrouver l'année prochaine.

Le reportage de Delphine Martin