L'Isle-sur-la-Sorgue, France

Julien est un sculpteur exposant sur la foire. Ses sculptures sont un peu particulières : elles sont faites à partir d'anciennes pièces de moto. «Par exemple, j'avais ces pignons j'en ai fait le corps d'un canard, puis avec des sous papes j'ai fait les jambes et c'est une bielle qui fait la tête». Le résultat est une lampe-canard avec abat-jour (voir photo ci-dessous). Mais Julien, dont le nom d'artiste est AkrogazCréations ne veut pas créer «des ramasses poussières». Pour lui, il faut que l'objet ait une utilité pour que le recyclage prenne tout son sens.

Une lampe-canard fabriquée à partir de pièces de moto par AkroGaz Créations. © Radio France - Adrien Serrière

Dans un autre genre, Jean-Paul crée des tableaux à partir d'instruments de dentiste et des lampes avec des prototypes de fonderie. Le gaspillage, lui non plus n'aime pas : «En France nous sommes les spécialistes mais il y a des personnes qui en sont conscientes et qui sauvent les objets», affirme-t-il. Et ça plait. La «récup'» a du succès ces dernières années. «au lieu d'acheter un objet neuf manufacturé, les gens aiment acheter des objets qui ont de la patine, du vécu", explique l'expert en antiquités Robert Gaillard.

Fréquentation en hausse

La fréquentation de la foire repart à la hausse depuis deux éditions. 230 exposants pour Pâques 2018, soit une «hausse de 15% à 20%» explique Jacques Chalvin, le directeur de la foire.

Un appart à visiter...et à emporter

Une nouveauté à L'Isle-sur-la-Sorgue. Un appartement meublé par les antiquaires du village sera bientôt disponible à la location. Les visiteurs auront la possibilité d'acheter tout ce qui leur plaira à l'intérieur. Autre innovation parmi d'autres : cette année le «Free market de Paname» s'est installé sur la foire, et pas n'importe où puisqu'il a investit le skatepark du parc Gautier. Il s'agit d'un marché de créateurs animé notamment par des concerts.