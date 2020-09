La région Centre-Val de Loire se dote d'un fonds exceptionnel d'1M € pour soutenir les acteurs culturels

Pour soutenir les acteurs culturels durement touchés par la crise sanitaire, la région Centre-Val de Loire a décidé de mettre en place un fonds régional de soutien exceptionnel doté d'un million d'euros. Ce fonds a pour objet d'aider les acteurs du monde des arts, de la culture et du patrimoine à péréniser leurs actvités et contribuer à la relance des actions et des filières pour la saison 2020/2021.

Les secteurs du monde associatif, de la culture et de l’événementiel ont pris de plein fouet la crise du Coronavirus. Les lieux de spectacle et les cinémas ont dû fermer leurs portes, près de 30 festivals ont dû être annulés, les intermittents du spectacle se sont retrouvés sans mission et les structures sans spectateurs. Très rapidement, la région a mis en place tout un dispositif pour leur venir en aide avec notamment le versement de toutes les subventions annoncées pour les évènements prévus, la confirmation de l’engagement régional pour tous les évènements reportés ou encore le versement rapide du solde des financements 2019 pour les projets et actions réalisées et justifiées.

Le fonds exceptionnel dédié aux acteurs culturels installés en Centre-Val de Loire et doté donc d'un million d'euros, est accessible via le formulaire accessible içi.