La Région Pays de la Loire et le Hellfest réconciliés

La présidente de Région, Christelle Morançais, a été reçue en VIP samedi au Hellfest, à Clisson. Elle a même posté un selfie sur les réseaux sociaux en compagnie de Franck Louvrier, maire de La Baule et 2ᵉ vice-président du Conseil régional, et Ben Barbaud, le patron du festival de métal.

Il est loin le temps des disputes entre la Région Pays de la Loire et le Hellfest. En 2016, le Conseil régional, présidé alors par Bruno Retailleau, avait supprimé sa subvention de 20.000 euros suite à la programmation au festival du chanteur Phil Anselmo, qui avait fait un salut nazi lors d'un concert à Los Angeles.

Sept ans plus tard, la Région Pays de la Loire a décidé d'accorder à nouveau une subvention au Hellfest, d'un montant de 19.000 euros et, selon l'opposition régionale, Christelle Morançais s'est engagée aussi à financer la Gardienne des Ténèbres, construite par La Machine.

Comme l'explique Franck Nicolon, conseiller régional L'Écologie ensemble et conseiller municipal à Clisson, "il s'agit d'une machine, installée à l'année sur le site du Hellfest, un peu comparable à l'Éléphant de Nantes. Un projet qui coûte 12,8 millions d'euros." La Gardienne des Ténèbres est attendue définitivement sur place en 2025.

Le Hellfest recherche 7 millions d'euros de financements publics, en provenance de la Ville de Clisson, Clisson Sèvre & Maine Agglo, le Département de Loire-Atlantique et la Région Pays de la Loire. Selon Franck Nicolon, la présidente Christelle Morançais est prête à mettre "trois millions d'euros sur la table pour un projet privé, que l'on ne connaît pas".

Selon la Région, il n'a jamais été question de mettre trois millions d'euros dans la Gardienne des Ténèbres

L'élu écologiste ajoute : "Ce qui me choque, c'est que la présidente de Région supprime deux millions d'euros pour les arts vivants avec les centaines d'emplois locaux qui vont derrière et est prête à mettre trois millions d'euros pour le festival Hellfest, qui a des questions à résoudre sur le plan environnemental et le respect de la loi."

La Région Pays de la Loire répond qu'elle n'a pas pour habitude de s'exprimer sur un dossier qui n'a pas encore été soumis au vote en assemblée plénière. Mais, selon le service communication, il n'a jamais été question d'une telle somme pour aider le Hellfest à financer sa Gardienne des Ténèbres.