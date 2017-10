La réhabilitation pendant deux ans de l'opéra du Grand Avignon, un chantier à trois étages

L'histoire de cet opéra qui brûla vingt ans après sa première construction en 1818 est indissociable de celle d’Avignon. Sa réhabilitation sous la maîtrise du Grand Avignon est un vaste projet qui verra déjà le bâtiment rénové de l'intérieur à la façade en passant par la toiture

La fermeture pour travaux durant deux ans s’accompagne d’une réalisation assez unique : un opéra éphémère destiné à ne pas priver de spectacle le public du Grand Avignon ni de travail et création personnel et les artistes. La construction de cette salle temporaire en cours depuis le printemps est réalisée entièrement en bois en face de la gare TGV d’Avignon-Courtine . Sa petite sœur existe à Mazan réalisée par le même cabinet De-So architectes, c’est "La Boiserie".

Ouverture au public le 25 Novembre avec le ballet de Tchaïkovski "Le lac des cygnes" et la présence de 65 danseurs et danseuses sur cette nouvelle scène dans une salle de 850 places .

L'intérieur de la grande salle dont la structure en bois restera apparente © Radio France - Jean Michel Le Ray

Visite de la salle éphémere en chantier Copier

Vider l'opéra historique de ses ateliers et salles de répétition pour ouvrir notamment en sous-sol un cabaret d’une centaine de place c’est aussi ouvrir les espaces et les axes de circulation.

De nouveaux ateliers et salles de répétitions en Courtine Copier

Conséquence le personnel technique et artistique auparavant hébergés dans l’opéras de la place de l’Horloge , notamment danseurs , choristes, les ateliers costumes et retouche déménagent en Courtine dans les anciens bâtiment de stockage de décors et et de répétition de l'orchestre rénovés et agrandis avec des salles de répétition équipées des dernières technologies en matière d’acoustique, d'éclairage et de revêtements au sol.