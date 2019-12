La Reine des neiges 2 : une séance adaptée au public handicapé au Pathé d'Évreux

Évreux, France

Le centre communal d'action sociale d'Évreux propose, samedi 7 décembre, en partenariat avec le cinéma Pathé, une projection de "La reine des neiges 2" à 14h00. Évreux a rejoint le dispositif Ciné-ma différence pour rendre la culture accessible à des personnes autistes, polyhandicapées, avec un handicap mental ou souffrant de la maladie d'Alzheimer. "C'est une aventure humaine extraordinaire" souligne, enthousiaste, Francine Maragliano, l'adjointe au maire d'Évreux en charge du handicap, "petit à petit, les gens osent, on a permis à des familles dont les enfants n'étaient jamais allés au cinéma de venir pour la première fois". Les deux premières séances ont en effet réuni chacune plus d'une centaine de spectateurs, venus de tout le département de l'Eure.

Une séance adaptée, ouverte à tous

Tout commence dès le parking du cinéma où les bénévoles, reconnaissables à leur gilet jaune, prennent en charge les spectateurs. Les spectateurs peuvent se lever pendant la séance, "on peut aussi au bout d'un quart d'heure se lever parce qu'on n'a pas l'habitude d'être assis et tourner dans la salle" précise Francine Maragliano. Ensuite, "on adapte le volume sonore au cours de la séance" explique le directeur du cinéma Sébastien Joubioux, "on va laisser aussi un peu de lumière tamisée pour que les bénévoles puissent intervenir et avoir un climat un peu plus rassurant et surtout, on enlève les 20 minutes de publicité avant le début du film".

Une séance avec moins de publicité, moins de lumière, moins de bruit et surtout avec beaucoup de tolérance" - Francine Maragliano, adjointe au maire d'Évreux

Une séance de ciné-ma différence, adaptée pour tous, avec ou sans handicap : le reportage de Laurent Philippot Copier

La séance est également proposée en audiodescription et en version française, sous-titrée en français. Le directeur du Pathé d'Évreux n'a pas réfléchi bien longtemps avant de dire oui "le cinéma est la sortie la plus fédératrice et la plus populaire" avance Sébastien Joubioux.

Les séances de ciné-ma différence à Évreux, c'est le premier samedi du mois et même le tarif est adapté, la séance est à six euros. Inscriptions au 02.32.78.24.76.