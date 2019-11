VIDÉO - La Reine des neiges : le couple auteur de "Libérée, délivrée" raconte la création du tube

"Libérée, délivrééééééee !" Alors que des millions d'enfants continuent à entonner le tube du premier épisode de la Reine des neiges, leurs parents redoutent déjà les chansons du deuxième épisode, qui sort ce mercredi dans la plupart des cinémas du pays. En attendant de savoir avec quel tube leurs oreilles seront rebattues pendant des mois, voire des années, franceinfo a rencontré le couple qui a créé le fameux "libérée, délivrée", qui a cumulé plus de deux milliards de vues sur Youtube. Kristen et Robert Lopez ont créé la version américaine, qui a été adaptée en français. Ils se sont confiés à Laurent Valière.

La chanson imaginée lors d'une balade dans un parc

Ce jour-là, "Nous nous sommes promenés dans un parc de Brooklyn, et quelques idées nous sont venues", explique Robert Lopez dans la vidéo. "Puis Kristen a sauté sur une table de pique-nique et elle s'est mise à chanter, à jouer la comédie. Tout le monde nous regardait, j'étais vraiment gêné", sourit-il. "Mais en même temps c'était assez drôle de la regarder. Nous sommes rentrés au bureau et nous avons écrit la chanson.“

Un couplet tout en tension avant l'explosion du refrain

Les auteurs expliquent aussi la construction de la mélodie du tube : les accords du début "sonnent comme quelqu'un qui a honte, qui voit sa vie s'effondrer", raconte Kristen Lopez. "C'est comme si on était au plus bas, explique-t-elle. Et puis, finalement, elle explose", et l'auteure de chanter le fameux "Libérée, délivrééééé". "C'est comme se libérer de cette honte", décrypte-telle. "La tension est retenue pendant tout le couplet, et quand on arrive à la note du refrain, on est soulagés", explique Kristen Lopez. Libérés, délivrés, dans les paroles comme dans la mélodie, donc.

Il y n'y a pas assez de films avec un personnage principal féminin, et encore moins avec deux personnages principaux féminins - Robert Lopez

Pour Robert Lopez, la force de la chanson "vient sûrement du fait que qu'il y n'y a pas assez de films avec un personnage principal féminin, et encore moins avec deux personnages principaux féminins. Ça n'arrive pas souvent qu'on voie une femme découvrir ses pouvoirs dans un film, pourtant je pense qu'il a y a vraiment une demande,“ explique l'auteur.

Nouveau Jackpot en vue

Le premier épisode, sorti en 2013, avait attiré cinq millions de spectateurs en France. Il avait aussi engrangé plus d'un milliard de dollars dans le monde entier et est devenu le film d'animation le plus lucratif de l'histoire.