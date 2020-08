La relance éco : les tournages ont repris à Paris avec un protocole sanitaire très strict

La relance éco comme tous les matins de l'été sur France Bleu Paris. On fait un zoom sur un domaine, une activité qui redémarre après la crise du coronavirus. Les tournages de films et séries, qui profitent des touristes absents pour tourner dans des lieux emblématiques de la capitale.

Les tournages de séries, de films, de publicités, de clips musicaux voire de documentaire sont nombreux à Paris. L'année dernière il y avait eu plus de 5.000 jours de tournage dans la capitale, un record. Cette année, Paris souffre du manque de tourisme, alors les metteurs en scène en profitent pour s'accaparer des lieux prestigieux. Les tournages reprennent affirme Arnaud Grellier, responsable de Paris-Film, le bureau d'accueil des tournages à Paris.

France Bleu Paris : est-ce qu'il y a beaucoup de tournages aujourd'hui à Paris ?

Arnaud Grellier : Oui l'activité tournage a bien repris à Paris depuis la sortie du confinement. Nous avons actuellement pas mal de séries françaises ou d'adaptation de séries étrangères en cours ainsi que des longs métrages avec une année qui est en activité un peu moindre que celle de l'année dernière mais qui reste assez soutenue avant un automne qui s'annonce chargé.

Pourquoi à l'automne ?

Arnaud Grellier : En raison du confinement, il y a eu pas mal de décalages de projets de tournage qui étaient prévus pour le printemps, la mise en place d'un protocole sanitaire, d'un fonds d'indemnisation a obligé certaines productions à revoir leurs plans et donc à décaler leur tournage. Cette année, alors que d'habitude à Paris, le pic d'activité est plutôt en juillet/août, il devrait avoir lieu vers la mi-septembre/décembre.

En juillet août, la capitale est plutôt vide, est-ce que c'est plus facile d'obtenir des autorisations de tournage dans des lieux prestigieux comme la tour Eiffel par exemple ?

Arnaud Grellier : La défection des touristes français et étrangers comparés aux années précédentes fait que les monuments parisiens sont plutôt friands de pouvoir accueillir des tournages puisque ça leur permet de compenser en partie la perte des recettes générées par les touristes.

On s'imagine que sur les tournages il y a beaucoup de monde, comment se passe le port du masque finalement ?

Arnaud Grellier : Finalement les équipes de tournage ont fait preuve de beaucoup de résilience et de beaucoup d'adaptation. Il y a un protocole sanitaire qui a été mis en place avec la profession sur le port de masque et le respect de la distanciation. C'est plus compliqué pour les comédiens. Ils respectent les distanciations mais n'ont pas de port de masque obligatoire. Mais en revanche les préconisation sanitaires sont appliquées par les équipes de tournage, que ce soit à la fois pour le respect de ces mesures sanitaires par les techniciens, les équipes et en terme d'isolement du grand public pour sécuriser le périmètre du tournage.