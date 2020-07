"La relance éco" : à Albert, le cinéma "le Casino" ressort les classiques pour faire revenir le public

Les salles obscures boudées par les spectateurs ! Un mois tout juste après l'autorisation de leur réouverture post-confinement, les cinémas tournent bien souvent à perte : les gros cinémas comme le Gaumont Amiens, mais aussi les petits.

Exploitant depuis 2016 du cinéma "le Casino" à Albert, deux salles (300 et 60 places) en plein centre-ville, Bruno Lebecque a fait les comptes lui aussi. Et ils ne sont pas bons : -80% de billets vendus entre le 1er et le 20 juillet 2020 et le 1er et le 20 juillet 2019 !

Selon Bruno Lebecque, la principale explication ne réside pas dans la crainte de venir au cinéma pour les spectateurs. Mais plutôt dans le manque de renouvellement pour l'offre des films. Avec l'épidémie de coronavirus, la plupart des tournages sont annulés ou reportés, comme pour les films américains.

"Il n'y a pas de blockbuster, pas de films populaires, où les gens pourraient venir se divertir" regrette Bruno Lebecque, en citant par exemple Tenet, la dernière production de Christopher Nolan, repoussée indéfiniment. En ce moment, deux films français sont à l'affiche à Albert, dont Divorce Club, une comédie produite par l'acteur Michael Youn.

L'entrée principale du cinéma "le Casino", installé depuis l'automne 2016 rue Jeanne d'Harcourt © Radio France - Alexandre Lepère

Deux trilogies célèbres bientôt de retour à l'écran !

Obligé de s'adapter, les cinémas rediffusent cet été des grands classiques. A Albert, "le Casino" va bientôt projeter la trilogie "Retour vers le futur". "Je pense aussi diffuser la trilogie "Batman" dans les 3 semaines à venir" promet Bruno Lebecque. Des films populaires, pas présents sur les plateformes de visionnage comme Disney+ ou Netflix.

Avec ces trilogies, Bruno Lebecque espère bien retrouver une partie de son public. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix en ce moment : "sinon il n'y a rien pour alimenter l'écran blanc" souligne l'exploitant du cinéma albertin, qui attend donc une véritable relance dans le calendrier des sorties !

