"La Nouvelle éco : à Amiens, des tatouages éphémères pour ceux qui ont la Picardie dans la peau"

Une Amiénoise a lancé la société "Ars in Cute", qui conçoit des tatouages éphémères représentant des œuvres d'arts. Alors que son activité rencontrait un succès de plus en plus important, la crise sanitaire a un peu perturbé ses plans.

Et si vous affichiez votre amour pour la Picardie directement sur la peau, l'espace de quelques jours ? C'est l'idée qu'a eu Cécile Harleaux, artiste et fondatrice de la société "Ars in Cute", une phrase en latin signifiant "l'art dans la peau". Depuis plus d'un an, cette Amiénoise imagine des tatouages éphémères, des décalcomanies, qu'elle vend un peu partout dans la Somme et même au-delà.

Cette professeure d'arts plastiques a imaginé ce concept après un voyage à Florence, en Italie. Elle dessine une première une planche de tatouages avec des œuvres de la renaissance. Un premier essai qui rencontre son public et un certain succès. L'artiste conçoit alors d'autres décalcomanies autour de l'art japonais, des animaux, de la conquête spatiale ou de la cathédrale d'Amiens, pour ses 800 ans.

Deux nouveaux tatouages vendus dans la boutique du musée Picardie

C'est donc assez naturellement qu'elle s'est penchée sur la collection du musée Picardie, à Amiens. Cette semaine, deux modèles, deux œuvres ont été mises en vente dans la boutique. Des tatouages vendus à l'unité moins de trois euros : "On a créé ces deux tatouages en reprenant des motifs à l'image du musée. "Le petit Maurice" de Jules Lefebvre et l'un des deux griffons qui ont été récemment restaurés et installés à l'extérieur, autour du bassin. J'aime bien le côté espiègle du "petit Maurice", et c'est un motif qui revient assez souvent sur les autres produits vendus par la boutique du musée."

A gauche, les deux premiers modèles de tatouages vendus au musée de Picardie. A droite, la planche dédiée aux 800 ans de la Cathédrale d'Amiens © Radio France - Cyrille Ardaud

Ces prochains mois, Cécile Harleaux devrait sortir d'autres tatouages pour le musée de Picardie, sous forme d'une planche rassemblant plusieurs modèles cette fois. Et ce ne sont pas les idées qui manquent : "Des sculptures par exemple, il y a aussi des motifs qui feraient de très beaux ornements sur la peau. Je pense également à plusieurs tableaux avec des belles postures de mains... Il y a plein de possibilités !"

"Le confinement a un peu cassé notre ascension"

Les tatouages éphémères de Cécile sont vendus avec un petit livrer pour expliquer les œuvres, ils sont fabriqués en France, sont hypo-allergéniques et tiennent cinq à sept jours sur la peau. On peut les trouver dans de nombreux magasins de souvenirs et des boutiques de musées en Picardie, mais également dans d'autres régions comme en Bretagne ou à Paris. Malgré ces atouts, l'entreprise a souffert de la crise sanitaire : "Notre progression était croissante jusqu'en mars et ça nous a un peu cassé notre ascension. On a fait quelques ventes cet été, mais pas ce qu'on espérait. Je pense que la population a un peu peur de sortir dans les centres-villes. Niveau tourisme et culture c'est plus léger cette année. L'objectif c'est de voir comment ça va se passer à la rentrée car dans le secteur de l'édition il y a des périodes de publications. Donc les sorties de plein de nouveaux produits ont été repoussées."

Les fêtes de fin d'année attendues avec impatience

D'autant qu'Ars in Cute aurait du signer un contrat avec un grand distributeur, ce qui lui aurait permis d'être présente dans de très nombreux points de ventes en France. Pour le moment de ce côté là, les choses sont un peu à l'arrêt. Malgré tout, l'artiste reste optimiste. Elle devrait signer une nouvelle collection qui sera vendue à la boutique du musée d'Orsay à Paris et compte sur les fêtes de fin d'année pour dynamiser ses ventes : "l'an dernier, Noël a été une très bonne période", détaille-t-elle.

Il est possible de trouver les tatouages de Cécile Harteaux à Amiens dans les librairies Martelle, du Labyrinthe ou à la maison de la presse "Au chat qui lit". Ils sont également vendus sur son site internet.