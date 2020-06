"La relance éco" : à Amiens, la danse se déconfine avec l'association Entre nous

Fermée depuis le samedi 14 mars, l'école de danse de l'association "Entre nous" à Amiens (rue des Jacobins) ouvre de nouveau ses portes à ses adhérents ce lundi 8 juin.

Au total, environ 200 élèves (sur un effectif total d'un peu plus de 300 élèves) retrouvent les 2 studios de l'école de danse, qui propose notamment des cours de danse classique ou de danse contemporaine.

Pas plus de 10 danseurs par cours

Petits comme grands danseurs, tous vont devoir se plier au respect de la distanciation sociale. Dés l'arrivée, il faudra respecter un sens de circulation, avec une entrée et une sortie différente. Exit par exemple, le banc et les fauteuils, dans les vestiaires pour réduire les risques de contamination.

Désormais, les élèves mettront leurs affaires dans les compartiments d'un casier avant d'entrer dans l'un des deux studios de danse © Radio France - Alexandre Lepère

Un marquage au sol permettra aussi de respecter la distance, avant et pendant leurs cours dans les deux studios de danse. Les studios seront aussi désinfectés après chaque cours.

Un marquage au sol permet de respecter la distance avant de rentrer dans l'un des deux studios de danse © Radio France - Alexandre Lepère

Autre enjeu, gérer le retour des 200 élèves, tous cours confondus. Une étape difficile avec une limitation à 10 danseurs par cours.

Préserver le grand spectacle au Zénith d'Amiens en avril 2021

Si l'école de danse tient le coup, grâce au dispositif de chômage partiel pour les 2 autres professeurs de danse, la directrice Barbara Hoguet espère quand même que ses adhérents ne demanderont pas l'argent pour les cours non honorés pendant le confinement.

L'enjeu ? Le grand projet de spectacle de danse, participé et organisé au Zénith d'Amiens en avril 2021. "Si effectivement, on est amené à faire beaucoup trop de remboursement, on serait amené à reporter le spectacle d'un an" regrette Barbara Hoguet.

Pour compenser la fermeture du confinement, l'association va prolonger son activité de trois semaines supplémentaires : les cours s'étaleront jusqu'à la mi-juillet.

Ensuite, on va proposer un remboursement partiel aux abonnés. Ils auront aussi le choix de ne pas demander ce remboursement pour aider l'association et pouvoir lui permettre de concrétiser les projets de l'année prochaine" conclut Barbara Hoguet. Dont bien sûr ce grand spectacle de danse du Zénith, organisé tous les 3 ans.

