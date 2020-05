"La relance éco" : à Angoulême, le musée de la bande dessinée rouvre ses portes

A Angoulême, la Cité de la BD a commencé à rouvrir ses portes la semaine dernière. La fréquentation du musée, de la librairie et de la bibliothèque, de part et d'autre de la Charente, est encore timide, après les deux mois de confinement. Mais les activités vont reprendre progressivement.

Après deux mois de confinement, les visiteurs potentiels de la Cité de la bande dessinée n'ont peut-être pas spécialement envie de s'enfermer dans un musée ou une librairie. Pourtant, alors que les cinémas, les salles de spectacles, et les grands musées nationaux restent fermés, le Musée de la BD commence à attirer de nouveau les curieux. Si l'affluence reste timide, le directeur de la Cité n'est pas peu fier de pouvoir ouvrir les portes du Musée, de la librairie, de la bibliothèque, de toute la Cité de la BD, dans les Chais Magelis ou dans le Vaisseau Moebius.

"2020, l'année de la BD" prolongée jusqu'en juin 2021

Du coup, deux expositions, inaugurées lors du dernier festival de la BD, fin janvier, jouent les prolongations : CALVO jusqu'au 3 février, et Lewis Trondheim jusqu'au 3 juin. Et, dès le mois de septembre, une exposition sera consacrée aux 30 ans du "Vaisseau Moebius", conçu par l'architecte Raoul Castro, à la demande de Jack Lang. L'anniversaire devait avoir lieu au printemps, mais le COVID en a décidé autrement. Tous les événements sont décalés, et "2020, l'année de la BD" ne durera pas 12 mois, mais 18 mois, puisque le ministre de la culture a décidé de prolonger l'événement jusqu'en Juin 2021.

Le "Vaisseau Moebius" de la Cité de la BD à Angoulême © Radio France - Pierre MARSAT