La relance éco : A Auxerre, le vélo repart sur les chapeaux de roues

Depuis la fin du confinement, ça roule pour les vendeurs et réparateurs de vélos.

Valérian Guénin est le responsable d'un magasin de Cycles à Auxerre.

-Est-ce que le coup de pouce du gouvernement qui prévoit une aide de 50 euros y est pour quelque chose ?

Mon carnet de rendez-vous est rempli pour quinze jours. Le dé-confinement associé au printemps, fait que les gens ont besoin de se remettre à faire du vélo. Nous avons été pris d'assaut. Les gens ont envie de remonter en selle et de vérifier avant que la mécanique fonctionne. En ce qui concerne la prime de 50 euros, J'ai seulement quelques clients qui me l'ont demandé pour l'instant. car je suis agréé

- Comment voyez-vous le développement de votre activité, vous êtes plutôt optimiste ?

A ce rythme là,oui, pour les semaines à venir en tout cas. Le vélo est aussi un moyen de se rendre au travail ou de se déplacer qui respecte les gestes barrières contre le covid-19 donc on sent que de plus en plus de personnes veulent s'y mettre ou remettre.

- Que faudrait-il mettre en place pour encourager encore davantage la pratique du vélos?

Développer encore les pistes cyclables et créer des stationnements pour vélos à proximité des entreprises ou des commerces ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans de nombreuses villes ou villages de l'Yonne. Il faut que les collectivités poursuivent une vraie réflexion sur les déplacements doux dans l'Yonne.

Valérian Guénin responsable d'un magasin de cycles à Auxerre Copier

