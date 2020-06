"La relance éco" : à Chauvigny, le vélorail se remet en marche

Le vélorail de Chauvigny a rouvert fin mai et la reprise est sur la bonne voie. Les visiteurs sont au rendez-vous, attirés par le plein air, le peu de contraintes et la sécurité sanitaire.

" Finalement, on a pas mal de monde qui vient, ça redémarre, on est vraiment sur une pente ascendante depuis quelques jours." Fabrice Baud est le responsable du vélorail de Chauvugny dans la Vienne qui connaît une reprise encourageante depuis sa réouverture fin mai. Même si " il ne faut pas se le cacher, on va être en légère baisse par rapport au mois de juin de l'année dernière". Difficile de chiffrer le manque à gagner du confinement et de la reprise car tout dépend de la suite de la saison.

Plein air et liberté

Si le vélorail attire autant, c'est parce qu'il semble être l'activité idéale après un confinement pour cause de pandémie. D'abord parce que"95% du temps, le visiteur est en plein air". Conséquence : peu de contraintes liées aux mesures sanitaires en dehors de la désinfection régulière des draisines et la possibilité d'être dehors, en plein air et libre. Ensuite parce "chaque draisine peut accueillir au maximum quatre adultes et un enfant, soit une famille ou un groupe d'amis déjà constitués". Pas de risque donc de devoir côtoyer des inconnus, surtout qu'il doit aussi y avoir au moins 100 mètres en chaque draisine, "une distance de sécurité qui était de toute façon obligatoire avant mais qui nous aide bien pour la distanciation physique", concède Fabrice Baud.

Les seules vraies mesures barrières : le fléchage, la limitation du nombre de personnes et le port du masque obligatoire dans la partie accueil-boutique.

La météo, "donnée maîtresse"

Fabrice Baud est donc "très confiant" pour le reste de la saison qu'il qualifie de "très important". A condition que la météo ne viennent pas s'en mêler. "Dès qu'il y a une fenêtre de beau temps, on voit que les gens viennent, les week-ends de juin où il a fait beau, on a facilement eu 50 personnes par jour, la météo est vraiment la donnée maîtresse plus que la situation sanitaire." Fabrice Baud n'attend donc plus que le soleil pour remplir son carnet de réservation.

Le vélorail de Chauvigny propose deux départs par jour à 10h et 14h du mercredi au dimanche. A partir de juillet, il y en aura un de plus, à 17h, le week-end. Renseignements: 09.75.41.80.56 ou infos@velorail-chauvigny.fr.