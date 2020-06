La relance éco : à Epinal et Thaon, Scènes Vosges pense déjà aux spectacles de septembre

On s'intéresse chaque jour aux activités qui redémarrent dans la région. Focus sur Scène Vosges qui regroupe le théatre municipal d'Epinal, l'auditorium de la Louvière et la Rotonde à Thaon. Scènes Vosges, structure publique, qui n'a pas attendu de connaitre les règles en matière d'accueil du public vis-à-vis du Covid 19 pour annoncer son programme pour la rentrée avec 32 spectacles à partir du mois de septembre. L'ouverture de la billetterie a eu lieu le 1er juin à 14 heures.

Donner une perspective

C'est une tradition de lancer la billetterie à cette date depuis plusieurs années. Même si cela tombe un jour férié, et même si tout le monde est un peu dans l'inconnu reconnaît Jacky Castang, le directeur de Scènes Vosges :

"Personne ne peut dire maintenant quelles seront les conditions d'accès aux salles de spectacle en septembre, à l'automne ou au printemps prochain. Si par bonheur, le Covid-19 recule, il faut que les spectateurs aient la perspective de pouvoir remplir leurs agendas avec des spectacles."

Places non numérotées

Un choix militant, permis par le maintien de ses subventions, mais qui nécessite quelques ajustements malgré tout : peut-être faudra-t-il condamner un siège sur deux notamment pour les spectacles de septembre ? Alors Scènes Vosges vendra des places non numérotées pour garder de la souplesse dans l'accueil des spectateurs. Quant aux artistes, ils ont très bien accueilli le maintien de leurs dates vosgiennes :

"Il y a une attente très forte, un enthousiasme total. Il y a une troupe tchèque, une du Québec : bien évidemment, si d'autres lieux abandonnent, ça remettra peut-être en cause ces tournées mais on a fait passer le message que "banco, on y allait" ".

Quel avenir ?

On retrouvera donc en 2020 et 2021, du cirque, du théatre, des chanteuses comme Olivia Ruiz ou Jeanne Added, victoire de la musique l'an dernier. Mais tout n'est pas rose pour autant, si Scènes Vosges fonctionne peu grâce au mécénat privé, Jacky Castang sait bien que l'argent public va coûter plus cher dans les mois à venir :

"On est financés prioritairement par la communauté d'agglomération d'Epinal, la Drac, le conseil régional et le conseil départemental : toutes ont annoncé pour 2020 qu'elles maintenaient pour la culture l'ensemble de la subvention. On sait qu'elles se dirigent vers des financements globaux en forte baisse et que ça touchera nécessairement, on le craint, le monde de la culture."

