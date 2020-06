La relance éco : à Épinal, la société de production Supermouche reprend les tournages

En plein confinement, alors que les tournages étaient à l'arrêt, un projet s'est présenté pour Supermouche, société de production vosgienne : la captation de deux spectacles au Théâtre du Châtelet, à Paris, au mois de juillet.

Un vrai coup d'accélérateur pour la reprise de l'activité. "Les opérations comme celle-ci, avec France Télévisions, on est normalement sur un calendrier de huit mois voir un an à l'avance, explique Emmanuel Georges, gérant et responsable de production. Là il a fallu tout régler en deux mois, donc c'était un challenge."

Un défi bienvenu après le report d'une dizaine de tournages à cause du confinement. La société de production monte habituellement des captations de spectacles, des documentaires et des fictions mais l'activité était à l'arrêt. Et maintenant, à l'heure de faire les plannings, les projets se chevauchent. "On a failli ne pas faire la production d'une des deux captations au Châtelet car l'un des comédiens était déjà engagé sur une autre série, raconte Emmanuel Georges. C'a été une dure négociation avec son agent, mais on a réussi !"

La reprise de l'activité demande aussi de prendre en compte les règles sanitaires. Sur chaque tournage, la société de production embauche une personne chargée de vérifier le bon respect des gestes barrières. "Il faut évidemment porter le masque, explique Brigitte Georges, gérante de Supermouche, qui évalue à 3 000 € le surcoût total pour un tournage de trois jours. Il faut nettoyer le matériel tout le temps, protéger les comédiens avec des loges spécifiques, utiliser des housses pour les vêtements de ville et d'autres pour les costumes."

La société de production espère aussi que cette période inédite a inspiré des auteurs. "Il y a eu un sursaut de projets au début du confinement puis ça s'est tassé car la période a été très compliquée pour les auteurs, précise Emmanuel Georges. À mon avis on va recevoir plus de propositions maintenant, j'espère!"

L’impact financier du confinement reste limité pour Supermouche, notamment grâce au chômage partiel et aux aides de l’Etat, mais les gérants s'inquiètent davantage pour la suite. "On a déjà plein de projets pour cette année mais est-ce que les diffuseurs auront les mêmes budgets l'année prochaine, est-ce que les collectivités locales continueront de soutenir les télévisions locales ? Toutes ces questions là, on n'a pas de réponse", confie Brigitte Georges.

Mais les deux gérants se rassurent : "trouver des solutions, c'est justement notre métier !".