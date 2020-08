La relance éco : à Firminy, la hausse du tourisme local fait les beaux jours du site Le Corbusier

Le site Le Corbusier à Firminy (Loire) a rouvert au public le 13 juin après le confinement. Et "oui, le public est au rendez-vou lance Géraldine Dabrigeon dans un grand sourire. La directrice conservatrice du site Le Corbusier s'attendait à voir les chiffres de la fréquentation plonger cet été, mais c'est loin d'être le cas.

Plus 20% de visiteurs individuels

"Bien sûr, on n'a pas eu de groupes avec le covid, mais par contre on a eu plus de visiteurs individuels puisqu'on a eu une hausse d'à peu près 20%", détaille Géraldine Dabrigeon. Les chiffres du mois de juillet 2020 sont finalement très proches de ceux de juillet 2019. Grâce à un public bien différent de celui qui se rend habituellement sur le site appelou. "En fait on a perdu à peu près 152% d'étrangers, c'est énorme, mais on a eu beaucoup de visiteurs ligériens, qui redécouvrent leur patrimoine et les sites touristiques", explique Géraldine Dabrigeon, qui adresse "un grand merci" à ce public de proximité. Le public étranger commence toutefois à revenir, avec début août, des visiteurs allemands, belges, suisses et espagnols.

Pour faire revenir un maximum de visiteurs après le confinement, le site Le Corbusier de Firminy compte notamment sur des partenariats avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes (offre TER, Pass Région+ pour les seniors). Sans oublier de proposer une programmation variée : exposition de céramique contemporaine, reprise des visites de l'unité d'habitation (depuis mi-juillet), exposition permanente à la Maison de la Culture entièrement revue, et tous les mercredis, des ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans (10 participants maximum).

Les Journées du patrimoine et une exposition Manessier en préparation

La rentrée sera aussi marquée sur le site Le Corbusier de Firminy par les Journées européennes du patrimoine, "avec les conditions maximum pour que tout le monde soit en sécurité donc la plupart du temps on demandera des réservations", précise Géraldine Dabrigeon. La directrice conservatrice est aussi très fière de l'exposition qui sera visible cet automne, consacrée à l'artiste picard Alfred Manessier, intitulée "Manessier et l'art engagé". "Ça fait très, très longtemps qu'il n'y a pas eu d'exposition autour de cet artiste, qui a participé à une donation d'une toile lors d'une vente aux enchères pour la construction de l'église de Firminy", raconte-t-elle.

