La relance éco : à Pokeyland en Moselle, "on a l’habitude de gérer des flux de personnes"

Le secteur du tourisme est toujours à l’arrêt, seuls les petits musées ont eu le droit de rouvrir, comme ce mercredi l’aquarium d’Amnéville. Seulement, les beaux jours sont revenus depuis un moment, en temps normal, c’est le coup d’envoi de la saison des parcs d’attractions. Mais les parcs Walygator, Pokeyland, Fraispertuis City sont toujours dans le flou, contrairement au mastodonte allemand Europa park qui rouvrira le 29 mai, mais pas pour les Français.

Pokeyland, 60 hectares dans la forêt de Fey au sud de Metz, une petite dizaine de salariés et en temps normal 80 saisonniers, propose de l'accrobranche, du paintball, du saut à l’élastique, du tir à l'arc, de l'escalade et plein d'autres activités nature. Son directeur,Nicolas Poquet, se confie à France Bleu Lorraine.

Les activités seront-elles compatibles avec les gestes barrières ?

Nicolas Poquet : Il n’y a pas de soucis, on est en plein air, on arrivera à faire respecter ces gestes barrières et puis on a l’habitude de gérer des flux de personnes, c’est notre métier. Maintenant, on espère rouvrir mi-juin, début juillet.

Vous avez investi 350.000 euros dans cinq nouvelles activités, aucune ne tombe à l'eau ?

NP : Non aucune, on a juste du retard sur la piste de tubing car le revêtement vient d’Italie et notre fournisseur s’est trouvé lui aussi à l’arrêt. Mais cette activité devrait être prête le mois prochain.

Cinq ans d'existence, c'est encore jeune, comment faites-vous pour affronter cette crise économique ?

NP : C’est compliqué car on travaille seulement d’avril à octobre et on va se retrouver amputé de trois à quatre mois d’activité. Après, on a de la chance en France d’avoir des aides comme le chômage partiel qui concerne une partie de nos effectifs.

Si les Lorrains sont contraints de rester dans la région cet été, ce sera une bonne nouvelle pour vous ?

NP : Oui, ce serait une aubaine, il y aurait une vraie carte à jouer sur la période de juillet-août.

