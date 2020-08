La relance éco : à Limoges l'agence de voyages Debourg ne voit pas le bout du tunnel

L'été est habituellement très animé pour les agences de voyages. Mais cette année avec la crise sanitaire l'activité est pratiquement au point mort dans le secteur et encore plus pour les agences spécialisées dans les séjours lointains. C'est le cas de l'agence de Thierry Debourg à Limoges.

"C'est vraiment une catastrophe et pour les voyages hors de l'Union Européenne nous ne pouvons quasiment rien vendre". C'est le constat de Thierry Debourg qui tient depuis de longues années une agence de voyages à son nom à Limoges. C'est d'autant plus difficile pour lui qu'il propose surtout des voyages et des séjours dans les autres continents que l'Europe.

"Habituellement l'été c'est le plein boum pour nous"- Thierry Debourg

Normalement la saison estivale est la plus importante pour cette agence. "Habituellement nous avons des départs quasi quotidiens l'été et c'est le plein boum pour nous" explique encore Thierry Debourg qui ne voit aucune reprise de l'activité à l'horizon. La destination phare de ces dernières années ce sont les Etats Unis mais forcément avec le covid aucune demande cette année. Les séjours à l’île Maurice qu'il vend aussi beaucoup habituellement ne sont plus possibles, l'île Maurice ayant pris des mesures radicales.

Une agence de voyages qui reste fermée depuis mars

Thierry Debourg n'a pas rouvert son agence de voyages depuis le confinement en mars dernier. Visiblement ça ne vaut pas le coup. Il reçoit sur rendez vous mais c'est la plupart du temps pour gérer les annulations. Des annulations en grand nombre ou des reports de voyages mais aucune nouvelle demande d'éventuels voyageurs ce qui fait dire à Thierry Debourg que l'année sera particulièrement négative.