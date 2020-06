La relance éco : à Montargis, le musée Girodet retrouve (un peu) des visiteurs

Le musée Girodet à Montargis a rouvert dès le mercredi 13 mai. En quatre semaines, 206 visiteurs ont été accueillis. Une fréquentation encore modeste, avec un temps de visite plus court qu'à l'ordinaire. Mais le musée s'adapte et va enrichir son offre.

Il a été le premier établissement culturel à rouvrir dans le Loiret, dès la première étape du déconfinement : le musée Girodet à Montargis a rouvert ses portes le mercredi 13 mai. Depuis, 4 semaines se sont écoulées - l'heure d'un premier bilan.

Depuis la réouverture, 206 visiteurs ont poussé les portes du musée Girodet. On est évidemment très loin des records de fréquentation : à titre de comparaison, la grande exposition "Girodet face à Géricault", organisée du 12 octobre au 12 janvier dernier, avait accueilli 4 352 visiteurs - en l'espace, donc, de 3 mois.

Dans chaque salle est affichée la jauge maximale de personnes qui peuvent être accueillies simultanément : une jauge qui aujourd'hui ne pose pas de problème © Radio France - François Guéroult

C'est malgré tout un soulagement, estime Anne-Marie du Boucher, médiatrice au musée : "Oui, on est soulagé, confirme-t-elle, parce qu'on voit qu'on a encore un public, avec une certaine appétence, surtout en provenance de la région parisienne et d'Orléans. Rouvrir si tôt était pour nous un pari, on ne savait pas du tout si on aurait du monde. De plus, on observe que l'affluence monte peu à peu, nous n'avons eu que 23 visiteurs la première semaine, on a enregistré 64 entrées la quatrième semaine."

Un temps de visite raccourci à 20 minutes

Les contraintes sanitaires ont évidemment modifié les lieux : sens de circulation marqués au sol, affichage de jauges maximales par salle, réservations très fortement conseillées (notamment le week-end), port du masque obligatoire. "Surtout, nous avons dû bannir beaucoup d'objets qui étaient laissés à disposition : des jeux à manipuler dans les salles, des livrets et des ouvrages à feuilleter, des gilets d'explorateur pour les enfants... Cela enlève forcément une plus-value aux visites."

Comme tous les établissements culturels, le musée Girodet ne pourra pas accueillir de visites scolaires en juin © Radio France - François Guéroult

Cela explique aussi sans doute que le temps de visite s'est considérablement raccourci. "Les visiteurs passent beaucoup moins de temps dans les salles, constate Anne-Marie du Boucher. Ordinairement, le parcours se fait en une heure, voire plus. Maintenant qu'il faut porter le masque et qu'il n'y a plus de contenu de médiation dans les salles, les visiteurs restent en moyenne vingt minutes."

Bientôt le retour des visites guidées

Pour parvenir à retenir davantage les visiteurs, le musée Girodet cherche à enrichir son offre. C'est ainsi qu'une salle des copies a été aménagée dans l'espace d'ordinaire dédié aux expositions temporaires. "Pendant la période de confinement, nous avions en fait commandé des moulages d'œuvre, avec l'idée de montrer un atelier comme il en existait au XIXe siècle pour l'apprentissage artistique, explique Anne-Marie du Boucher. Ce sont des plâtres pédagogiques, que le visiteur est appelé à copier, à dessiner, comme on pouvait le faire dans l'atelier de David, où s'est initié Girodet."

Le musée envisage aussi de reprendre les visites guidées, mais "sous une formule de visites-flashs, qui prennent en compte la difficulté physique de supporter le masque, des visites d'une trentaine de minutes autour de deux ou trois œuvres, avec une thématique particulière, selon l'humeur du guide." Ces visites-surprises seront proposées, sur réservation, à partir du 17 juin.

Pour (ré)écouter le reportage diffusé par France Bleu Orléans, c'est ici :

Le reportage de France Bleu Orléans au musée Girodet à Montargis Copier

Le musée Girodet est ouvert du mercredi au dimanche (sauf jours fériés) de 14h à 18h.