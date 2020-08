La relance éco : à Montbrison, le Rex est à la recherche du Monde perdu

"La relance éco", qui s'intéresse chaque jour à un acteur économique de notre région en cette période de déconfinement, est ce mercredi 5 août aux côtés des cinémas. Voilà cinq semaines que les projecteurs des salles obscures ont été rallumés et pour le moment, le public ne se bouscule pas au cinéma. Avec la fermeture due au confinement, le cinéma le Rex à Montbrison (Loire) a perdu 60 000 spectateurs et les chiffres de la reprise ne sont pour l'heure en effet pas bons.

La relance éco le cinéma Le Rex de Montbrison avec la directrice Séverine Couzon Copier

Alors certes, l'été n'est traditionnellement pas un temps fort de la saison des cinémas côté fréquentation mais quand même ! En juillet, les cinq salles du cinéma montbrisonnais ont accueilli 5000 personnes au lieu des 15 000 habituelles sur cette période. Et ce n'est pas parce que les conditions sanitaires face au Covid-19 ont obligé de supprimer 1 siège sur 2 car il reste des places de libre à chaque séance précise la directrice du Rex Séverine Couzon. Peu de fréquentation donc mais pas question de réduire drastiquement la programmation : à peine deux films en moins par semaine car pour elle, il faut à tout prix garder le lien du cinéma avec son public.

Qu'on puisse continuer à proposer des films et à proposer de la diversité.

« Il faut réduire la voilure mais pas trop ! Il faut la réduire pour réduire nos coûts de fonctionnement. Donc il y a certains jours où on fait moins de séances... mais il ne faut pas trop la réduire pour qu'on puisse continuer à proposer des films et à proposer de la diversité, pour qu'on arrive encore à proposer une quinzaine de films par semaine aux spectateurs ».

De la diversité donc mais aussi des films mythiques. La directrice du Rex a décidé de reprogrammer cet été des films références pour faire plaisir aux cinéphiles, mais pas que...

Titanic, ça a bien marché ! Et E.T. aussi !

« Titanic, ça a bien marché ! Ça a bien marché parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une jeune génération qui ne l'a jamais vu sur grand écran en fait ! E.T. Aussi ! Après, le cycle Michel Piccoli, un peu moins, mais ça touche un autre public. On va essayer de faire une soirée fin août Batman de Christopher Nolan juste avant la sortie de Tenet le 26 août. »

Piocher dans des anciens cartons du box-office avant le fameux blockbuster de Nolan de 200 millions de dollars attendu à la fin de l'été... et puis baisser les tarifs, essayer de pousser le spectateur à quitter Netflix pour revenir au grand écran.

On a fait une promotion avec un tarif unique et on a prolongé toutes les cartes d'abonnement.

« On a fait une promotion sur les trois premières semaines d'ouverture jusqu'au 14 juillet, avec un tarif unique à 6 euros. On s'est rendu compte que ça nous faisait pas venir plus de spectateurs. Mais après on a pris toutes les mesures commerciales nécessaires, en prolongeant toutes les cartes d'abonnement de six mois pour que les gens aient le temps d'utiliser leurs places le plus longtemps possible ».

Tout faire pour garder les spectateurs fidèles et puis aussi se repenser : le drive-in a repris des couleurs face au coronavirus. Alors cet été, le Rex n'a pas pu se déplacer en extérieur, faute de temps... mais promis : ce sera pour l'été prochain.

Le plein air fait partie d'une proposition pour l'été prochain !

« On ne prévoit pas un plein air mi-juillet pour début août, c'est pas possible ! Parce que c'est pas avec un vidéo projecteur et un drap blanc qu'on va faire une séance en plein air, faut l'organiser, faut communiquer ! Donc autant se dire on se laisse une année de plus et on fait quelque chose de plus sympa, de plus abouti, dans différents lieux... Je pense que les gens ont besoin de nouveauté, il faut qu'on se réinvente peut-être, qu'on propose d'autres choses et le plein air fait partie d'une proposition pour l'été prochain ».

Et pour l'heure, elle l'assure : Séverine Couzon travaille sur un programme de rentrée « normale » avec dans son viseur, le mois d'octobre qui sera le vrai test de retrouvailles avec le public.

