La relance éco : à Moûtiers, trois femmes lancent un magazine pour les mamans imparfaites "Cocottes"

L'idée est née en mars 2019. Depuis avril 2020, elle passe la vitesse supérieure. "Cocottes magazine" deviendra à la fin des vacances d'été une réalité à lire sur abonnement. Géraldine Vischi, Aurélie Delettre et Johanne Bastien arrivent bientôt au bout de leur rêve d'un magazine féminin différent. Ancrées dans leurs montagnes de Savoie, basées à Brides, puis à Moûtiers, les trois amies mamans et journalistes ont une sensibilité qui ne sera jamais parisienne contrairement à la quasi totalité de la presse féminine.

Elles sont passionnées par les journaux. Leur bébé fera plus de 70 pages, avec quasiment que du rédactionnel, là où certaines parutions se sont transformées en support de pub afin de survivre.

France Bleu Pays de Savoie : - Parlez-nous de ce magazine « parfait de la femme imparfaite », que vous lancez ?

Géraldine Vischi :- En fait notre magazine est une conversation entre copines. Il n’y a vraiment pas de tabou. Ça s’adresse à toutes les femmes. Ce sont des sujets qu’on ne va pas retrouver partout. Par exemple dans notre premier numéro, on parle d’incontinence chez la femme de 30 ans. On n’aura pas du tout d’articles sur le régime pour être au top cet été à la plage. Nous ne sommes pas dans le cliché de la femme qui doit être parfaite sur le plan physique, qui doit être super maman. On est des femmes qui doivent faire plein de choses, gérer plein de choses, c’est parfois difficile. Venez le dire et venez lire ce que des femmes ont à dire là-dessus ! Il y a un côté très rassurant, très déculpabilisant. Voilà un peu l’idée de ce magazine.

"Comment choisir son refuge ?" Dossier de "Cocottes" - Cocottes

Pour lancer un magazine dans cette période d’incertitudes, il faut être un peu kamikaze ou résolument optimiste ?

Il y a beaucoup d’optimisme ! La période est délicate, mais elle nous a justement permis de bien réfléchir à notre projet. Avant la crise sanitaire notre magazine devait être, comme la majorité de la presse, diffusé dans les kiosques à l’échelle nationale. Cela oblige d’imprimer beaucoup de magazines et à gâcher beaucoup de papier. On s’est donc demandé : « Est-ce ce modèle-là que l’on veut pour le monde d’après ? » C’est pour ça qu’on a décidé de ne pas être en kiosque et d’opter pour un réseau de diffusion par abonnement. Ainsi, on imprime le nombre de numéros correspondant aux abonnements.

Le premier numéro va sortir fin août. Vous lancez aussi une cagnotte de soutien sur kisskissbankbank, pourquoi ?

C’est une campagne sur le web, il y a beaucoup de vidéos, du graphique, du texte. L’idée est que les gens nous aident en donnant de l’argent mais surtout qu’ils partagent, relayent l’info pour que « Cocottes » sorte de notre cercle, de notre entourage pour aller toucher de plus en plus de personnes en France et ainsi générer des abonnements. Et puis la femme étant au cœur de notre magazine, on reverse 10% de nos gains à une association qui s’appelle ADSF (Agir pour le Développement de la Santé des Femmes), en aide aux femmes en grande exclusion.

Le site internet de Cocottes pour vous abonner et découvrir les premiers articles est ici : http://www.cocottes-magazine.fr/

La cagnotte de soutien sur kisskissbankbank cartonne.

L'association qui vient en aide aux femmes s'appelle ADSF : https://adsfasso.org/